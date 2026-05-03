Революционно: ФИФА готви Мондиал 2030 с 64 отбора

3 Май, 2026 11:22 677 6

ФИФА обмисля историческо разширяване за 100-годишнината на турнира

Революционно: ФИФА готви Мондиал 2030 с 64 отбора - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Световното първенство може да бъде на път към нова революция. Според информация на “ESPN”, ФИФА сериозно обмисля вариант Мондиал 2030 да бъде разширен до цели 64 отбора – ход, който би бил еднократен и свързан със 100-годишнината от първия турнир през 1930 година.

Дискусиите вътре в централата на световния футбол вече текат, като идеята набира все повече подкрепа. Въпреки това, съществуват сериозни притеснения – най-вече около натоварения календар, логистиката и риска от претоварване на играчите.

Ако бъде одобрена, промяната ще бъде най-радикалната в историята на турнира, който и без това вече ще бъде разширен до 48 отбора от Мондиал 2026.


Франция
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Лост

    И там няма да се класираме.

    11:24 03.05.2026

  • 2 Гонзо:

    Ще изчакаме да станат 128 и ще му мислим!🤥

    11:25 03.05.2026

  • 3 Хохохо

    Като го направят със 128 даже България ще може да участва :)))

    11:37 03.05.2026

  • 4 Титак

    Ще дойде ден в който ще се класират всички отбори.

    11:50 03.05.2026

  • 5 Всяка държава да си направи

    Национален отбор и да се направи шампионат на националните отбори всяка година

    12:10 03.05.2026

  • 6 Това е шанс за България но

    Нивото пада , това вече не е световно а панаир.

    12:21 03.05.2026

