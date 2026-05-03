Революционно: ФИФА готви Мондиал 2030 с 64 отбора

Световното първенство може да бъде на път към нова революция. Според информация на “ESPN”, ФИФА сериозно обмисля вариант Мондиал 2030 да бъде разширен до цели 64 отбора – ход, който би бил еднократен и свързан със 100-годишнината от първия турнир през 1930 година.
Дискусиите вътре в централата на световния футбол вече текат, като идеята набира все повече подкрепа. Въпреки това, съществуват сериозни притеснения – най-вече около натоварения календар, логистиката и риска от претоварване на играчите.
Ако бъде одобрена, промяната ще бъде най-радикалната в историята на турнира, който и без това вече ще бъде разширен до 48 отбора от Мондиал 2026.
