Местят старта за Гран При на Маями във Формула 1 с три часа по-рано

Гран При на Маями ще стартира три часа по-рано от първоначално предвиденото заради очаквани проливни дъждове и гръмотевични бури, съобщиха от Формула 1, предава БТА. След разговори между ръководството на Формула 1, FIA и организаторите на състезанието беше решено стартът да бъде изместен за 13:00 часа местно време, което означава 20:00 часа българско време.

От FIA още по-рано предупредиха за сериозно влошаване на времето преди неделната надпревара от 57 обиколки, като вероятността за валежи надхвърля 40 процента.

„След обсъждания между FIA, FOM и организаторите на Маями беше взето решение стартът на състезанието в неделя да бъде преместен за 13:00 часа местно време заради очакваните по-интензивни валежи по-късно през деня. Целта е да се гарантира възможно най-добър прозорец за провеждане на Гран При при безопасни условия“, се посочва в официалното изявление.

От Формула 1 подчертаха, че са подготвени и аварийни сценарии заради нестабилната прогноза. Според законодателството на щата Флорида всички спортни събития трябва да бъдат прекъсвани при наличие на мълнии в радиус от осем мили.

Ако надпреварата все пак започне по план, пилотите може да бъдат изправени пред първото истинско мокро състезание с новото поколение болиди. Мнозина вече предупредиха, че подобни условия могат да се окажат сериозно предизвикателство.