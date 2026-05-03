Лионел Меси и Интер Маями загубиха от Орландо Сити след 3 гола аванс

Лионел Меси и Интер Маями пропиляха аванс от три гола и допуснаха драматична загуба с 3:4 от Орландо Сити в мач от Мейджър Лийг Сокър, предава БТА. Двубоят се игра точно на 51-вия рожден ден на съсобственика на клуба Дейвид Бекъм, а домакините изглеждаха на път към убедителен успех, след като поведоха с 3:0.

Големият герой за гостите обаче се оказа Мартин Охеда, който реализира хеттрик и поведе Орландо към знаменит обрат. Победното попадение беше дело на Тайрийз Спайсър в третата минута на добавеното време. Загубата прекъсна серията от 11 поредни мача без поражение за Интер Маями във всички турнири.

Лионел Меси отбеляза гол и направи две асистенции в своя юбилеен стотен мач за клуба, но и това не беше достатъчно за успех. За домакините се разписаха още Иън Фрей и Теласко Сеговия.

Орландо намали изоставането си още преди почивката, когато Мартин Охеда реализира в 39-ата минута за 1:3. Аржентинецът вкара втория си гол в 68-ата минута, а малко по-късно пропусна отлична възможност да изравни, след като вратарят Дейн Сейнт Клер направи ключово спасяване.

В 78-ата минута Охеда оформи своя хеттрик от дузпа и изравни резултата, а в добавеното време Тайрийз Спайсър донесе пълния обрат за гостите.

За Интер Маями предстоят още четири срещи преди паузата в MLS заради предстоящото Световно първенство по футбол.