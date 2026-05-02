Ботев (Вр) удържа победа срещу Спартак (Вн)

Ботев (Вр) победи с 2:1 на свой терен Спартак Варна в двубой от 32-ия кръг на Първа лига, предава БТА. Домакините взеха ранен аванс в срещата. Заучено изпълнение на статично положение изведе голмайстора Мичи Нтело на празна врата след асистенция на Мартин Петков в деветата минута. Само три минути след това Тамиму Уору остана на голова позиция след неуспешен опит на защитата на гостите да пресече центриране в наказателното поле.

Ботев пропусна да реализира трети гол в мача чрез Мартин Петков, а в 20-ата минута Педро Виктор се намеси решително след удар от дистанция на Антоан Стоянов. В 35-ата минута Уору стреля с глава покрай десния страничен стълб след подаване на Петков.

В самото начало на второто полувреме Даниел Генов шутира от пряк свободен удар, но Педро Виктор предотврати нов гол във вратата на Спартак. Георг Стояновски спечели дузпа в полза на варненци, след като предизвика закъсняла реакция от Илия Юруков, който влезе остро в краката му. Главният съдия Никола Попов отсъди дузпа, а Цветелин Чунчуков я вкара в 70-ата минута.

Ботев Враца има 42 точки на девето място в класирането след десетия си успех през сезона, докато Спартак Варна е застрашен от изпадане и е с 27 пункта на 14-та позиция.