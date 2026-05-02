Ботев (Вр) удържа победа срещу Спартак (Вн)

2 Май, 2026 19:00 365 1

Гостите са застрашени от изпадане

Ботев (Вр) удържа победа срещу Спартак (Вн) - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ботев (Вр) победи с 2:1 на свой терен Спартак Варна в двубой от 32-ия кръг на Първа лига, предава БТА. Домакините взеха ранен аванс в срещата. Заучено изпълнение на статично положение изведе голмайстора Мичи Нтело на празна врата след асистенция на Мартин Петков в деветата минута. Само три минути след това Тамиму Уору остана на голова позиция след неуспешен опит на защитата на гостите да пресече центриране в наказателното поле.

Ботев пропусна да реализира трети гол в мача чрез Мартин Петков, а в 20-ата минута Педро Виктор се намеси решително след удар от дистанция на Антоан Стоянов. В 35-ата минута Уору стреля с глава покрай десния страничен стълб след подаване на Петков.

В самото начало на второто полувреме Даниел Генов шутира от пряк свободен удар, но Педро Виктор предотврати нов гол във вратата на Спартак. Георг Стояновски спечели дузпа в полза на варненци, след като предизвика закъсняла реакция от Илия Юруков, който влезе остро в краката му. Главният съдия Никола Попов отсъди дузпа, а Цветелин Чунчуков я вкара в 70-ата минута.

Ботев Враца има 42 точки на девето място в класирането след десетия си успех през сезона, докато Спартак Варна е застрашен от изпадане и е с 27 пункта на 14-та позиция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а бе факти

    0 0 Отговор
    да не сте яли гъби бе,та сте изтипосали снимка на септември вместо на Ботев

    19:04 02.05.2026

