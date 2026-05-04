Ормузкият проток остава под тревога: Великобритания предупреди корабите за критична заплаха

4 Май, 2026 09:04, обновена 4 Май, 2026 09:06 1 157 9

Британските морски власти призоваха екипажите към спешна координация с Оман заради продължаващите военни операции и високия риск в ключовия енергиен коридор

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ситуацията със сигурността в Ормузкия проток остава изключително напрегната заради продължаващите военни действия в региона. Това предупреди днес Британската служба за морски търговски операции от името на Единния център за морска информация, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Според британската служба нивото на заплаха за търговските плавателни съдове остава критично, поради което на всички екипажи е препоръчано да поддържат постоянна координация с властите на Оман чрез радиоканал 16 от морската УКВ комуникационна система.

От UKMTO съветват корабите да обмислят преминаване през териториалните води на Оман, южно от схемата за разделяне на морския трафик, където Съединените щати вече са установили зона със засилена охрана.

Предупреждението идва на фона на продължаващата нестабилност около един от най-важните морски коридори в света, през който минава значителна част от глобалните доставки на петрол и природен газ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    16 4 Отговор
    Война породена от алчноста на един изкукал старец

    09:07 04.05.2026

  • 2 ФАКТ

    13 4 Отговор
    Никой не чете платена западна пропаганда.

    09:08 04.05.2026

  • 3 Овчар

    16 2 Отговор
    Така наречените властелини на планетата полека лека се превръщат в една прадня.!!

    09:09 04.05.2026

  • 4 Мнение

    15 2 Отговор
    Тръпм за толкова кратко време причини повече вреди на света от всеки друг.

    09:10 04.05.2026

  • 5 Реалист

    1 12 Отговор
    Англичаните не проумяват ли, че аятоласите по мирен начин няма да отстъпят?! Те разбират само от тоягата, морков да им се подава е безсмислено. Докато Европа не заеме ясна позиция заедно със САЩ, все ще губи. Къде са военните кораби на Великобритания??? Защо не са в бойна готовност?! ЕС като цяло също иска само да мишкува, а някой друг да му свърши мръсната работа. Няма да стане очевидно.

    09:38 04.05.2026

  • 6 Мишел

    4 2 Отговор
    От вчера: Иран няма да отваря Ормузкия проток за операция Свобода на Тръмп

    Коментиран от #7

    09:50 04.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Павел Пенев":

    Китайският военен флот вече го направи .

    10:13 04.05.2026

  • 9 Факт

    3 0 Отговор
    Малобританистан да мълчи нема думата

    10:24 04.05.2026

