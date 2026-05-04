Ормузкият проток остава под тревога: Великобритания предупреди корабите за критична заплаха

Ситуацията със сигурността в Ормузкия проток остава изключително напрегната заради продължаващите военни действия в региона. Това предупреди днес Британската служба за морски търговски операции от името на Единния център за морска информация, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Според британската служба нивото на заплаха за търговските плавателни съдове остава критично, поради което на всички екипажи е препоръчано да поддържат постоянна координация с властите на Оман чрез радиоканал 16 от морската УКВ комуникационна система.

От UKMTO съветват корабите да обмислят преминаване през териториалните води на Оман, южно от схемата за разделяне на морския трафик, където Съединените щати вече са установили зона със засилена охрана.

Предупреждението идва на фона на продължаващата нестабилност около един от най-важните морски коридори в света, през който минава значителна част от глобалните доставки на петрол и природен газ.