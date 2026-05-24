Модрич не мисли за отказване: „Искам трофей с Милан“

Лука Модрич даде ясен знак, че все още няма намерение да слага край на кариерата си. 40-годишният хърватин призна, че би искал да остане в Милан и най-вече да спечели трофей с „росонерите“.

Бившият халф на Реал Мадрид пристигна в Милано миналото лято след 13 години на „Сантиаго Бернабеу“, подписвайки договор за един сезон с опция за удължаване.

Въпреки огромния му опит и присъствие, сезонът за Милан не се разви по желания начин. Тимът отпадна рано от Купата на Италия и Суперкупата, а мястото в Шампионската лига все още не е гарантирано.

„Много съм щастлив в Милан, но най-важното сега е мачът с Каляри и класирането за Шампионската лига“, заяви Модрич.

„След това ще видим какво ще се случи. Имам отлични отношения с клуба, ръководството и треньора. Когато избрах Милан, го направих, за да помогна и да печеля. Този сезон не успяхме, но е ясно, че бих искал да спечеля трофей тук.“

Хърватинът също така категорично отхвърли идеята за скорошно отказване от футбола.

„Все още обичам да играя футбол. Кога ще се пенсионирам? Не знам, ще видим след неделя“, каза ветеранът.

Треньорът Масимилиано Алегри също е под сериозно напрежение преди последния мач за сезона срещу Каляри. Милан се нуждае задължително от победа, за да запази шансовете си за участие в Шампионската лига, докато Ювентус и Комо дебнат за грешка.

„Това са най-важните 100 минути за всички нас“, коментира Алегри.

„Има напрежение, но трябва да останем спокойни. Единственият риск е да подценим мача. Трябва да сме максимално концентрирани.“

При класиране за Шампионската лига договорът на Алегри автоматично ще бъде удължен с още един сезон.