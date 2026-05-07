Шокиращо решение: Никлас Зюле слага край на футболната си кариера на 30 години

7 Май, 2026 11:21 699 1

  • никлас зюле-
  • борусия дортмунд-
  • германския национален отбор-
  • защитник-
  • бундеслигата-
  • контузии

Бившият германски национал ще се оттегли заради проблемите си с тежки травми

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

В света на футбола рядко се случва звезда от ранга на Никлас Зюле да обяви оттеглянето си толкова рано, но именно това потресе феновете на Борусия Дортмунд и германския национален отбор. Само на 30 години, мощният централен защитник ще окачи бутонките след края на сезон 2025/26 в Бундеслигата, слагайки точка на една изпълнена с успехи, но и белязана от контузии кариера.

В емоционално интервю за подкаста Spielmacher, Зюле разкрива как травмите са го принудили да вземе това трудно решение. След поредния тежък сблъсък и съмнения за ново разкъсване на кръстни връзки, той споделя: „Когато лекарят ни влезе в съблекалнята след мача с Хофенхайм и направи теста, видях в очите му, че нещо не е наред. Физиотерапевтът също поклати глава. Влязох под душа и плаках десет минути. В този момент си казах: ‘Това е краят’.“

Въпреки че последвалият ядрено-магнитен резонанс не потвърждава най-лошите опасения, за Зюле решението вече е било взето: „Разбрах, че не мога да рискувам още една тежка контузия. Искам да се наслаждавам на живота след футбола – да бъда свободен, да пътувам, да прекарвам време с децата си, без да се притеснявам за здравето си.“

През настоящата кампания Зюле има 12 мача и една асистенция за „жълто-черните“, а общо е защитавал цветовете на Борусия Дортмунд в 109 срещи. Преди това той блестя с екипа на Хофенхайм (117 мача) и Байерн Мюнхен (171 мача), където се превърна в истински стълб в отбраната. С националната фланелка на Германия Зюле записва 49 двубоя и един гол, а клубната му витрина е пълна с трофеи: петкратен шампион на Германия, двукратен носител на Купата на страната, победител в Шампионската лига, четири пъти триумфирал със Суперкупата на Германия, както и със Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Така ес контузии - разни са фатални. Затова и не обвинявайте толкова Григор Димитров, че неговото състояние е след контузия. Има такива мъчещи с години, а има и за цял живот.

    11:25 07.05.2026

