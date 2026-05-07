Шокиращо решение: Никлас Зюле слага край на футболната си кариера на 30 години

В света на футбола рядко се случва звезда от ранга на Никлас Зюле да обяви оттеглянето си толкова рано, но именно това потресе феновете на Борусия Дортмунд и германския национален отбор. Само на 30 години, мощният централен защитник ще окачи бутонките след края на сезон 2025/26 в Бундеслигата, слагайки точка на една изпълнена с успехи, но и белязана от контузии кариера.

В емоционално интервю за подкаста Spielmacher, Зюле разкрива как травмите са го принудили да вземе това трудно решение. След поредния тежък сблъсък и съмнения за ново разкъсване на кръстни връзки, той споделя: „Когато лекарят ни влезе в съблекалнята след мача с Хофенхайм и направи теста, видях в очите му, че нещо не е наред. Физиотерапевтът също поклати глава. Влязох под душа и плаках десет минути. В този момент си казах: ‘Това е краят’.“

Въпреки че последвалият ядрено-магнитен резонанс не потвърждава най-лошите опасения, за Зюле решението вече е било взето: „Разбрах, че не мога да рискувам още една тежка контузия. Искам да се наслаждавам на живота след футбола – да бъда свободен, да пътувам, да прекарвам време с децата си, без да се притеснявам за здравето си.“

През настоящата кампания Зюле има 12 мача и една асистенция за „жълто-черните“, а общо е защитавал цветовете на Борусия Дортмунд в 109 срещи. Преди това той блестя с екипа на Хофенхайм (117 мача) и Байерн Мюнхен (171 мача), където се превърна в истински стълб в отбраната. С националната фланелка на Германия Зюле записва 49 двубоя и един гол, а клубната му витрина е пълна с трофеи: петкратен шампион на Германия, двукратен носител на Купата на страната, победител в Шампионската лига, четири пъти триумфирал със Суперкупата на Германия, както и със Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.