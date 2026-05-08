Трансферен удар за ЦСКА 1948 - привличат още един национал на Боливия

Борещият се за сребърните медали в efbet Лига тим на ЦСКА 1948 уреди първо лятно попълнение. Става дума за боливийския национал Ектор Куеяр. Той е на 25 години и идва от местния тим Олуис Реди. Новината бе разкрита от спонсора на клуба Цветомир Найденов.

ЦСКА 1948 привлече именно от Олуис Реди аржентинския халф Браян Собреро, а в тима на "червените" има и двама боливийски национали - Диего Медина и Хосе Мартинес.