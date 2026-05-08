Трансферен удар за ЦСКА 1948 - привличат още един национал на Боливия

8 Май, 2026 11:31 492 1

  • ектор куеяр-
  • цска 1948-
  • футбол-
  • трансфер

Той е на 25 години и идва от местния тим Олуис Реди

Борещият се за сребърните медали в efbet Лига тим на ЦСКА 1948 уреди първо лятно попълнение. Става дума за боливийския национал Ектор Куеяр. Той е на 25 години и идва от местния тим Олуис Реди. Новината бе разкрита от спонсора на клуба Цветомир Найденов.

ЦСКА 1948 привлече именно от Олуис Реди аржентинския халф Браян Собреро, а в тима на "червените" има и двама боливийски национали - Диего Медина и Хосе Мартинес.


  1 Някой

    И есента направиха трансферите много рано, както и си организираха контролите (отбори от 1-5 място по държави), но въпреки това в началото тръгнаха много зле.
    Трябва да не забравят правилото за минимум 1 българин до 23 години започващ среща. Не могат да разчитат на 1-2 играча, тъй като ще има контузии и слаба форма. А реално могат да имат 4 такива (2 дадени под наем, 1 въобще не играе, супер малко минути за Марио Бойчев). Само че за да играят, трябва да се освободят позиции за тях.

    11:54 08.05.2026

