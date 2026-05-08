Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Стана ясна причината за токсичната атмосфера в Реал Мадрид

Стана ясна причината за токсичната атмосфера в Реал Мадрид

8 Май, 2026 12:57 1 096 2

  • реал мадрид-
  • футбол-
  • алваро арбелоа

Някои играчи са подкрепяли Алонсо и били много разочаровани от решението да бъде заменен с Арбелоа, който пък бил фаворит на други

Стана ясна причината за токсичната атмосфера в Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Реал Мадрид се е развила токсична атмосфера след смяната на Шаби Аронсо с Алваро Арбелоа замени Шаби Алонсо, пише El Mundo.

Някои играчи са подкрепяли Алонсо и били много разочаровани от решението да бъде заменен с Арбелоа, който пък бил фаворит на други. В резултат на това отборът се разделил на две групи, а съблекалнята стана по-разединена, от когато и да било. А това, съчетано с лошите резултати, довел до конфликти между играчите.

Токсичната обстановка в клуба се подсилва и от течовете на информация, които според ръководството „са предназначени да причинят вреда“. И наистина, през последните няколко месеца се появи нарастващото усещане, че всичко изтича зад стените на Валдебебас (б.р. тренировъчната база на клуба), някога смятан за информационен рай.

Твърде дълго време Реал Мадрид е в заглавията на вестниците повече заради липсата на сплотеност в съблекалнята, отколкото заради победите си. Серията от скандали започна с избухването на Винисиус срещу Шаби Алонсо по време на Ел Класико, последва грешната диагноза на Мбапе, а малко по-късно видяхме гнева на Карвахал към Арбелоа. След това беше решението на треньора да отстрани Раул Асенсио за няколко дни, несъществуващата връзка на треньора със Себайос, шамарът на Рюдигер към Алваро Карерас, всеобщото недоволство от Мбапе, който докато се възстановява отскочи на ваканция с приятелката си в Италия. За да се стигне и до боя между Чуамени и Валверде, който е резултат от разделението в съблекалнята.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МисиркоФ

    1 0 Отговор
    много неграмотно бееее

    Коментиран от #2

    13:40 08.05.2026

  • 2 Марийка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "МисиркоФ":

    само едно нещо върти грамотно… на цензор Ганю от Шуменския ПУЦ……

    13:59 08.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове