Стана ясна причината за токсичната атмосфера в Реал Мадрид

В Реал Мадрид се е развила токсична атмосфера след смяната на Шаби Аронсо с Алваро Арбелоа замени Шаби Алонсо, пише El Mundo.

Някои играчи са подкрепяли Алонсо и били много разочаровани от решението да бъде заменен с Арбелоа, който пък бил фаворит на други. В резултат на това отборът се разделил на две групи, а съблекалнята стана по-разединена, от когато и да било. А това, съчетано с лошите резултати, довел до конфликти между играчите.

Токсичната обстановка в клуба се подсилва и от течовете на информация, които според ръководството „са предназначени да причинят вреда“. И наистина, през последните няколко месеца се появи нарастващото усещане, че всичко изтича зад стените на Валдебебас (б.р. тренировъчната база на клуба), някога смятан за информационен рай.

Твърде дълго време Реал Мадрид е в заглавията на вестниците повече заради липсата на сплотеност в съблекалнята, отколкото заради победите си. Серията от скандали започна с избухването на Винисиус срещу Шаби Алонсо по време на Ел Класико, последва грешната диагноза на Мбапе, а малко по-късно видяхме гнева на Карвахал към Арбелоа. След това беше решението на треньора да отстрани Раул Асенсио за няколко дни, несъществуващата връзка на треньора със Себайос, шамарът на Рюдигер към Алваро Карерас, всеобщото недоволство от Мбапе, който докато се възстановява отскочи на ваканция с приятелката си в Италия. За да се стигне и до боя между Чуамени и Валверде, който е резултат от разделението в съблекалнята.