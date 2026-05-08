Изчислиха какъв е шансът на Левски да влезе в основната фаза на Шампионска лига

Статистическата компания Football Meets Data публикува очакванията за европейските клубни турнири през сезон 2026/27.

Левски, като шампион, е с най-големи шансове да влезе в основната фаза на някоя от надпреварата. Сините започват от първия квалификационен кръг в Шампионска лига, като на отбора на Хулио Веласкес се дават 9.2% да влезе в основната фаза.

Левски е със 79.8% шанс да преодолее първия кръг и да играе във втория, 49% се дават на сините да достигнат до третия кръг в надпреварата и 23.5% – до плейофите преди основната фаза.

Ако преодолее първия кръг в турнира на богатите и след това отпадне, Левски ще продължи в Лига Европа. А при нова елиминация ще отиде в ЛК. При отпадане още на първото стъпало, обаче следват мачове в ЛК. Процентите за участие в същинската фаза на ЛЕ са 34.8%, а за ЛК - 47.3%.