Изчислиха какъв е шансът на Левски да влезе в основната фаза на Шампионска лига

8 Май, 2026 12:30 812 9

Сините започват от първия квалификационен кръг в Шампионска лига, като на отбора на Хулио Веласкес се дават 9.2% да влезе в основната фаза

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Статистическата компания Football Meets Data публикува очакванията за европейските клубни турнири през сезон 2026/27.

Левски, като шампион, е с най-големи шансове да влезе в основната фаза на някоя от надпреварата. Сините започват от първия квалификационен кръг в Шампионска лига, като на отбора на Хулио Веласкес се дават 9.2% да влезе в основната фаза.

Левски е със 79.8% шанс да преодолее първия кръг и да играе във втория, 49% се дават на сините да достигнат до третия кръг в надпреварата и 23.5% – до плейофите преди основната фаза.

Ако преодолее първия кръг в турнира на богатите и след това отпадне, Левски ще продължи в Лига Европа. А при нова елиминация ще отиде в ЛК. При отпадане още на първото стъпало, обаче следват мачове в ЛК. Процентите за участие в същинската фаза на ЛЕ са 34.8%, а за ЛК - 47.3%.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой

    13 4 Отговор
    Само 0%. Щото няма отрицателни проценти.
    Евроидиот.ите в действие - само гледайте резила, който предстои.

    Коментиран от #8

    12:43 08.05.2026

  • 3 Мдаа!🤔

    4 1 Отговор
    Коварните готвачи, бръснари, келнери от Малта,подло се усмихват под мустак!😏

    13:01 08.05.2026

  • 4 Шизофен 1914

    6 0 Отговор
    Надявам се да не се паднем с някои Скиори или сервитьори от Скандинавия, че кошмара още ме измъчва.
    Затова пиша редовно стихотворения.
    И не трябва да се ядосвам.

    13:05 08.05.2026

  • 5 Тома

    5 0 Отговор
    В шампионската лига таки шиши и тиквата са безсилни.

    13:09 08.05.2026

  • 6 Шанс 0%

    4 0 Отговор
    Къде се е чуло и видело еврои,диот да играе в ШЛ, бе...хаха

    13:09 08.05.2026

  • 7 Иван Грозни

    5 0 Отговор
    Всичко е възможно обаче има едно условие, мачовете на левски да се ръководят от български съдии.

    13:18 08.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кой сега е

    0 0 Отговор
    Кой е шампион по излагация,извън Б.Г.

    13:48 08.05.2026

