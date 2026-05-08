Хулио Веласкес: Ние сме невероятен колектив и това не е изненада

Треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес сподели, че е много щастлив от завоюваната в предния кръг титла на България, но въпреки това тимът му ще играе на 100 процента в оставащите двубои. Първият от тях е утре срещу „Лудогорец“.

„Отборът реагира по невероятен начин на ситуацията. Имахме три дни почивка, както и три дни, в които тренирахме усилено. От първия ден, в който се върнахме към тренировките, показахме сериозна работа. Ние сме невероятен колектив и това не е изненада“, започна Веласкес.

„Стипе Вуликич е контузен, той пропуска всичко до края на сезона. Останалите по принцип са в добра кондиция. Не очаквам този мач повече от другите. Как мога да съм нетърпелив, като вече сме шампиони. Това да се състезаваш без да има отношение към класирането ти носи спокойствие. Но мога да ви уверя, че много сериозно се готвим за този мач. Отговорни сме, анализирахме противника, гледахме последните мачове, разговарях с играчите. Но е ясно, че сме шампиони. Влизаме в този мач с ясното съзнание да го спечелим. Има доста емоционални ситуации около този двубой, но независимо, че ще ни връчват Купата, няма да промени отношението ни. Понякога забравяме да се забавляваме, но ще дадем всичко от себе си във всички мачове до края. От ден 1 се готвим много сериозно за този мач“, продължи испанският специалист.

„Имам различен поглед върху нещата. Истина е, че сме шампиони. Влизаме в този мач отговорно, без излишно напрежение, но със заслужената привилегия да се забавляваме в този мач. Това не значи, че ще бъдем отпуснати. Фокусът ни е ясен. Логично е, че ще се опитаме да играем добре и да победим. Но утре идват „Лудогорец“, „Байерн“ (Мюнхен) или отбора от селцето на баща ми – желанието ни ще е едно и също. Искаме да зарадваме феновете ни, но връчването на титлата не може да повлияе по никакъв начин. За утрешния миг този клуб чака 17 години. И играчите, и публиката, го заслужават. Казвайки всичко това – ще дадем най-доброто от себе си“, каза още Веласкес.

„Животът ми не се е променил след титлата. Ясно е, че съм много щастлив. В крайна сметка за мен колкото е работа, толкова и не е само това. Имам привилегията да се занимавам с това, което ми е страст. Възможността да тренираш е именно да можеш да изживяваш моменти като последния уикенд. Искам да видя феновете толкова щастливи, да видиш дългогодишните служители, президента, играчите, всички да са толкова щастливи. Всички вие, които сте ежедневно до отбора. Много съм щастлив заради тази емоция, нека не забравяме, че сме човешки същества. Да изживееш всичко това със съпругата и детето си на терена… незабравимо. Настръхвам като ви го разказвам. За мен обаче основното е точката на баланс. Аз съм същият човек и трябва да продължиш с нормалното си поведение. Единственото, което мога да кажа, е благодаря, благодаря и пак благодаря за топлото отношение на всички около клуба“, каза още специалистът.

„В този живот много често от многото работа забравяме да се радваме, сега е моментът да се порадваме. Но не бъркайте радостта с отпускане. Ще се опитаме да завършим шампионата по най-добрия начин. Каквото и да се случи не влияе на мнението ми, че беше един брилянтен сезон. Остава да се подготвим добре и да видим в каква кондиция ще сме през новия сезон. Това, което ми се иска, е да продължаваме да надграждаме. Да вървим със стъпки напред както на терена, така и извън него. Всички заедно да работим в екип – играчи, клуб, президент, ръководство, фенове, всички. В професионалния футбол всичко трябва да се подготвя навреме. Не сега, а от доста време разискваме подготовката. Имаме тийм мениджър, който е топ високо ниво, и всичко е организирано навреме“, завърши Веласкес.