Брахими донесе трите точки на ЦСКА в дербито с ЦСКА 1948

ЦСКА надделя над ЦСКА 1948 с минималното 1:0 в среща от третия кръг на плейофите в Първа лига.

Двубоят започна с вихрено темпо, като домакините от ЦСКА 1948 демонстрираха амбиция и натиск още в първите минути, но трите последователни корнера не доведоха до реална опасност пред вратата на Фьодор Лапоухов.

В 10-ата минута Джеймс Ето’о допусна сериозна неточност в собствената половина, което позволи на Мамаду Диало да отправи опасен удар – топката обаче срещна дясната греда и резултатът остана непроменен. Малко преди това Петър Витанов пропусна да открие за домакините, след като стреля в аут от отлична позиция.

В 32-ата минута Мохамед Брахими бе близо до попадение след бърза контраатака, организирана от Петко Панайотов, но ударът му не намери целта. В ответната атака ЦСКА 1948 създаде сериозна опасност чрез Огнейн Гашевич и Витанов, но Елиас Франко не успя да реализира от точката на дузпата.

Втората част стартира с нови шансове за "червените", като Петко Панайотов премина през двама защитници, но не успя да завърши успешно. Теодор Иванов също бе близо до гол, но Андре Хофман изчисти топката от голлинията.

Ключовият момент настъпи в 58-ата минута, когато след отлична комбинация между Ето’о и Брахими, последният се разписа с прецизен удар в близкия ъгъл – 0:1 за ЦСКА!

В заключителните минути нервите взеха връх – Джеймс Ето’о, Леандро Годой и Лео Перейра получиха жълти картони, което ще ги извади от следващите срещи.

В 89-ата минута Пиедраита можеше да сложи точка на спора, но техничният му удар премина над вратата.

В добавеното време Питас прати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради засада.

С този успех ЦСКА се изкачи на второ място в класирането с 62 точки – колкото има и ЦСКА 1948, но с по-добра голова разлика.