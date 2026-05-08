Брахими донесе трите точки на ЦСКА в дербито с ЦСКА 1948

8 Май, 2026 22:14 613 8

Един гол, много емоции и ключови моменти в Бистрица

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА надделя над ЦСКА 1948 с минималното 1:0 в среща от третия кръг на плейофите в Първа лига.

Двубоят започна с вихрено темпо, като домакините от ЦСКА 1948 демонстрираха амбиция и натиск още в първите минути, но трите последователни корнера не доведоха до реална опасност пред вратата на Фьодор Лапоухов.

В 10-ата минута Джеймс Ето’о допусна сериозна неточност в собствената половина, което позволи на Мамаду Диало да отправи опасен удар – топката обаче срещна дясната греда и резултатът остана непроменен. Малко преди това Петър Витанов пропусна да открие за домакините, след като стреля в аут от отлична позиция.

В 32-ата минута Мохамед Брахими бе близо до попадение след бърза контраатака, организирана от Петко Панайотов, но ударът му не намери целта. В ответната атака ЦСКА 1948 създаде сериозна опасност чрез Огнейн Гашевич и Витанов, но Елиас Франко не успя да реализира от точката на дузпата.

Втората част стартира с нови шансове за "червените", като Петко Панайотов премина през двама защитници, но не успя да завърши успешно. Теодор Иванов също бе близо до гол, но Андре Хофман изчисти топката от голлинията.

Ключовият момент настъпи в 58-ата минута, когато след отлична комбинация между Ето’о и Брахими, последният се разписа с прецизен удар в близкия ъгъл – 0:1 за ЦСКА!

В заключителните минути нервите взеха връх – Джеймс Ето’о, Леандро Годой и Лео Перейра получиха жълти картони, което ще ги извади от следващите срещи.

В 89-ата минута Пиедраита можеше да сложи точка на спора, но техничният му удар премина над вратата.

В добавеното време Питас прати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради засада.

С този успех ЦСКА се изкачи на второ място в класирането с 62 точки – колкото има и ЦСКА 1948, но с по-добра голова разлика.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    3 3 Отговор
    Мачът бе гола вода. И до някъде второто полувреме един удар бе разликата. Само че ЦСКА 1948 ставаше все по-зле към края и въобще не можеше да реагира. Изглеждаха просто трагично накрая. Не знам какво тренират. Почти всички са в лоша форма.

    22:17 08.05.2026

  • 2 Бистрица

    3 1 Отговор
    Чисъ пак са занулени!
    Майсторът ,специалист по хлебарките, трябва да е научил,че " Богатите също плачат"

    22:19 08.05.2026

  • 3 цециииииии

    3 2 Отговор
    играем грамотно ли възпитано ли как ? 5 от 5 льольо

    22:23 08.05.2026

  • 4 Фончо

    3 2 Отговор
    Ко ко каза кой цска би цска или цска падна от цска. До година цска лига

    Коментиран от #5

    22:24 08.05.2026

  • 5 довърши си

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Фончо":

    7 клас , лично ще ти дам 3-4 евро за букварче динамовец оллллфрен :)

    22:26 08.05.2026

  • 6 Цеката

    4 0 Отговор
    ХЕКТОООООООРЕЕ , ХЕКТОООООООРЕЕ .. КЪДЕ СИ , БЕ ?!

    22:29 08.05.2026

  • 7 Дарвин

    3 5 Отговор
    Мале мале число срещу тире...недоможени

    Коментиран от #8

    22:35 08.05.2026

  • 8 Дарвине,

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дарвин":

    Леефски срещу Спартак , кога ?!🤫

    22:43 08.05.2026

