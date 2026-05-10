Пожар пламна на дербито между Динамо и Хайдук

10 Май, 2026 09:29 466 1

Ивайло Борисов

Денят на победата се превърна в луда вечер за футболна Европа. След като огън и жупел обхвана срещата, решила новия член на френската Лига 1, както и дербито на Прага между Славия и Спарта, големият сблъсък на Хърватия между Динамо (Загреб) и Хайдук (Сплит) също влезе в световния обмен със сцени, минаващи отвъд обикновеното пиро шоу, характерно за срещите с емоционален заряд.

Столичани победиха с 2:0, а попаденията вкараха Монсеф Бакрар в 22-ата и Дион Бельо в 65-ата минути, като всички футболни достойнства на сблъсъка се изчерпаха с това.

Още в 7-ата минута се стигна до безпрецедентна гледка на стадион „Максимир“, където огромният банер на най-голямата фракция на Динамо Загреб – „Bad Blue Boys“, бе подпален.

Привържениците на домакините реагираха мигновено и започнаха да гасят огъня, обхванал огромния банер, но пожарът причини огромни щети по свещения за привържениците на Динамо Загреб предмет.

Вина за безпрецедентния пожар поеха феновете на Хайдук, които преди година си спретнаха страхотен бой с тези на Динамо на улица в Сплит преди дерби между двата гранда. Според основната теория причина за пожара са специални устройства със забавено запалване, които фенове на Хайдук, преоблечени като охранители, са сложили под банера на ултрасите на Динамо. Впоследствие привържениците на гостите са активирали огньовете, които унищожиха непоправимо гигантския банер, който е една от светините на крайните привърженици на Динамо Загреб.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    "Демократичните" политици по целия свят с помощта на медии - мисирки лумпенизират хората с измислени запалянковски страсти стигащи до ексцесии, само и само да не им гледат в паницата и търсят отговорност да кражбите.

    09:44 10.05.2026

