БФС излезе с официална позиция за расисткия скандал на "Тича"

Българският футболен съюз излезе с официална позиция за случилото се на вчерашния мач във Върна между Черно море и Ботев Пловдив. В средата на второто полувреме фенове на домакините засипаха с обиди на расистка основа защитника на „канарчетата“ Антоан Конте, а заради скандала двубоят бе прекъснат за близо 20 минути.
Ето и цялата позиция, публикувана в официалния сайт на футболната ни централа:
„Българският футболен съюз категорично осъжда расистките прояви и форми на дискриминация по време на срещата между ПФК „Черно море“ и ПФК „Ботев“ Пловдив.
Подобни действия са абсолютно недопустими и противоречат на ценностите на футбола, честната игра и уважението.
Футболът трябва да бъде среда на толерантност и равнопоставеност.
БФС ще остане последователен в политиката си на нулева толерантност към расизма и дискриминацията под всякаква форма“.
