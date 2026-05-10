БФС излезе с официална позиция за расисткия скандал на "Тича"

Българският футболен съюз излезе с официална позиция за случилото се на вчерашния мач във Върна между Черно море и Ботев Пловдив. В средата на второто полувреме фенове на домакините засипаха с обиди на расистка основа защитника на „канарчетата“ Антоан Конте, а заради скандала двубоят бе прекъснат за близо 20 минути.

Ето и цялата позиция, публикувана в официалния сайт на футболната ни централа:

„Българският футболен съюз категорично осъжда расистките прояви и форми на дискриминация по време на срещата между ПФК „Черно море“ и ПФК „Ботев“ Пловдив.

Подобни действия са абсолютно недопустими и противоречат на ценностите на футбола, честната игра и уважението.

Футболът трябва да бъде среда на толерантност и равнопоставеност.

БФС ще остане последователен в политиката си на нулева толерантност към расизма и дискриминацията под всякаква форма“.