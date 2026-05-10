БФС излезе с официална позиция за расисткия скандал на "Тича"

10 Май, 2026 13:59 685 6

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз излезе с официална позиция за случилото се на вчерашния мач във Върна между Черно море и Ботев Пловдив. В средата на второто полувреме фенове на домакините засипаха с обиди на расистка основа защитника на „канарчетата“ Антоан Конте, а заради скандала двубоят бе прекъснат за близо 20 минути.

Ето и цялата позиция, публикувана в официалния сайт на футболната ни централа:

„Българският футболен съюз категорично осъжда расистките прояви и форми на дискриминация по време на срещата между ПФК „Черно море“ и ПФК „Ботев“ Пловдив.

Подобни действия са абсолютно недопустими и противоречат на ценностите на футбола, честната игра и уважението.

Футболът трябва да бъде среда на толерантност и равнопоставеност.

БФС ще остане последователен в политиката си на нулева толерантност към расизма и дискриминацията под всякаква форма“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    6 0 Отговор
    Булю,булю,булю.

    14:18 10.05.2026

  • 2 Точен

    3 0 Отговор
    Кметът на Варна от ПП-то е привърженик на Черно море...

    14:19 10.05.2026

  • 3 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    ОСТАВКА!

    14:53 10.05.2026

  • 4 СЗО

    3 0 Отговор
    Официалната позиция е като извинението....всеки си има такава. А БФС трябва да разследват....имало ли е, нямало ли е? Ако е имало, кой го е изказал, глоба някава ще се наложи ли.....такива ми ти работи.

    14:56 10.05.2026

  • 5 Не на расизма

    3 0 Отговор
    БФС е с нулева толерантност към расизма и го доказва ,президент е cuганuн-четвъртокласник

    15:00 10.05.2026

  • 6 Бай Хой

    1 0 Отговор
    След официалната позиция на БФС , този Конте стана по бял...

    15:30 10.05.2026

