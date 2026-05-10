Голям скандал помрачи шампионските празненства на Левски. За това разкри един от основните играчи на "сините" Мазир Сула.
Плеймейкърът публикува стори в Инстаграм, където разкрива, че съпругата му е била обиждана.
"На тези така наречени фенове на Левски София, които обидиха жена ми – ще се видим, ку*и синове", написа Сула.
Не е ясно къде и кога точно се е случил инцидента, а от Левски защитиха футболиста си.
Феновете на "Герена" от сектор "Б" нахлуха на терена още преди Георги Костадинов да вдигне титлата и така играчите не успяха да направят почетната обиколка.
Най-вероятно в цялата лудница се е случил инцидентът със съпругата на Сула.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа!🤔
13:40 10.05.2026
2 Рон Джереми
Коментиран от #5
13:46 10.05.2026
3 Сталин
13:46 10.05.2026
4 От бай
Коментиран от #6
13:50 10.05.2026
5 Те това
До коментар #2 от "Рон Джереми":го могат най добре и го правят винаги когато може към опонентите си .
13:53 10.05.2026
6 Жорко
До коментар #4 от "От бай":По-тъп коментар не съм чел,а ти господин Смешник по-добре коментирай нещо което разбираш ,а не да се вреш там където не си канен.
13:53 10.05.2026