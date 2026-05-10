Голям скандал помрачи шампионските празненства на Левски. За това разкри един от основните играчи на "сините" Мазир Сула.

Плеймейкърът публикува стори в Инстаграм, където разкрива, че съпругата му е била обиждана.

"На тези така наречени фенове на Левски София, които обидиха жена ми – ще се видим, ку*и синове", написа Сула.

Не е ясно къде и кога точно се е случил инцидента, а от Левски защитиха футболиста си.

Феновете на "Герена" от сектор "Б" нахлуха на терена още преди Георги Костадинов да вдигне титлата и така играчите не успяха да направят почетната обиколка.

Най-вероятно в цялата лудница се е случил инцидентът със съпругата на Сула.