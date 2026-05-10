Голям скандал помрачи шампионските празненства на Левски

10 Май, 2026 13:32 777 6

"На тези така наречени фенове на Левски София, които обидиха жена ми – ще се видим, ку*и синове", написа Сула

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голям скандал помрачи шампионските празненства на Левски. За това разкри един от основните играчи на "сините" Мазир Сула.

Плеймейкърът публикува стори в Инстаграм, където разкрива, че съпругата му е била обиждана.

"На тези така наречени фенове на Левски София, които обидиха жена ми – ще се видим, ку*и синове", написа Сула.

Не е ясно къде и кога точно се е случил инцидента, а от Левски защитиха футболиста си.

Феновете на "Герена" от сектор "Б" нахлуха на терена още преди Георги Костадинов да вдигне титлата и така играчите не успяха да направят почетната обиколка.

Най-вероятно в цялата лудница се е случил инцидентът със съпругата на Сула.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    6 1 Отговор
    МВР и БФС правят всичко възможно за да стимулират футболното хулиганство! Системно и методично създават организирани банди от футболни хулигани, които използват за свои цели.

    13:40 10.05.2026

  • 2 Рон Джереми

    2 1 Отговор
    Май някой левскар и е бутнал 🖕пръстчето в навалицата🤣👍

    Коментиран от #5

    13:46 10.05.2026

  • 3 Сталин

    3 1 Отговор
    Безмозъчни цървули и м@нгали

    13:46 10.05.2026

  • 4 От бай

    2 3 Отговор
    Тошово време още , на левскарите им е разрешено всичко . Не случайно бяха преименувани тогава . Винаги когато постигнат нещо се посир.т .

    Коментиран от #6

    13:50 10.05.2026

  • 5 Те това

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рон Джереми":

    го могат най добре и го правят винаги когато може към опонентите си .

    13:53 10.05.2026

  • 6 Жорко

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "От бай":

    По-тъп коментар не съм чел,а ти господин Смешник по-добре коментирай нещо което разбираш ,а не да се вреш там където не си канен.

    13:53 10.05.2026

