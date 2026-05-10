Директор в Левски подкрепи Мазир Сула след скандала

Напрежението около скандала с Мазир Сула след шампионските празненства на Левски продължава.

След гневното послание на халфа към „сини“ фенове, които са обидили съпругата му, реакция дойде и от директора на отдел „Комуникации“ в клуба Климент Йончев.

Той препубликува сторито на Сула и застана зад футболиста с кратко, но ясно послание:

„Печелим заедно. Борим се заедно. Изберете страна.“

С това Йончев на практика демонстрира публична подкрепа към един от основните играчи на „сините“, след като французинът избухна в социалните мрежи след края на празненствата за 27-ата шампионска титла.

Както вече стана ясно, Сула публикува остър текст, насочен към „така наречени фенове на Левски“, които по думите му са обидили жена му.

Публикацията предизвика сериозни реакции сред привържениците в социалните мрежи и създаде напрежение в еуфоричната атмосфера след титлата.