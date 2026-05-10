Директор в Левски подкрепи Мазир Сула след скандала

10 Май, 2026 14:29 793 5

„Печелим заедно, борим се заедно“, отсече Климент Йончев

Директор в Левски подкрепи Мазир Сула след скандала - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Напрежението около скандала с Мазир Сула след шампионските празненства на Левски продължава.

След гневното послание на халфа към „сини“ фенове, които са обидили съпругата му, реакция дойде и от директора на отдел „Комуникации“ в клуба Климент Йончев.

Той препубликува сторито на Сула и застана зад футболиста с кратко, но ясно послание:

„Печелим заедно. Борим се заедно. Изберете страна.“

С това Йончев на практика демонстрира публична подкрепа към един от основните играчи на „сините“, след като французинът избухна в социалните мрежи след края на празненствата за 27-ата шампионска титла.

Както вече стана ясно, Сула публикува остър текст, насочен към „така наречени фенове на Левски“, които по думите му са обидили жена му.

Публикацията предизвика сериозни реакции сред привържениците в социалните мрежи и създаде напрежение в еуфоричната атмосфера след титлата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Жена му също ли е от Алжир?

    14:31 10.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Е как са я обидили🤔
    Само с думи ли,
    бара ли са я по СиСкити,
    имало ли е тУЙонУЙ,
    или са й отказали и си е тръгнала обидена❗
    Пишете за да изразим позиция❗

    14:39 10.05.2026

  • 4 Това е Левски

    4 3 Отговор
    Много им отиват турски сериали.

    14:53 10.05.2026

  • 5 Ами..

    0 4 Отговор
    Подарената титла...

    15:19 10.05.2026

