Септември изпусна победата в края срещу Ботев (Враца) и остана под чертата

Септември (София) изпусна победата срещу Ботев (Враца) в двубой от 34-тия кръг на efbet Лига, игран на стадиона под връх Околчица. Двата отбора завършиха наравно 1:1. Едни Рибейро (49') даде преднина на столичани в началото на второто полувреме, а пет минути преди края на двубоя Мичи Нтело се разписа за домакините. Преди почивката пък по един гол беше отменен на двата тима.

В четвъртата минута Стоян Стоичков шутира от далечно разстояние, но стражът на "зелените" спаси с рутина.

В 17-ата минута Мартин Петков стреля право в обсега на Янко Георгиев. Само 60 секунди по-късно Даниел Генов изпрати топката във вратата на Септември, но попадението му беше отменено заради засада.

В 20-ата минута Стаматов блокира опасен удар на Сейни Санянг фронтално срещу вратата.

Малко преди да измине половин час от началото на двубоя Бертран Фурие също се разписа, но и неговият гол не беше признат заради нередовна позиция на друг играч в бяло.

В края на първото полувреме пред гостите се откриха две добри възможности. Първо Любомир Василев се справи с удар на Матео Стаматов, а малко след това Фурие стреля встрани от целта.

В началото на втората част Септември успя да открие резултата. Едни Рибейро получи топката в наказателното поле, справи се по страхотен начин с Лазар Боянов и с мощен шут в долния десен ъгъл не остави шансове на Василев.

В 62-рата минута Антоан Стоянов опита технично изпълнение от дистанция, което обаче не се увенча с успех. Четири по-късно Фурие стреля неточно с глава.

Пет минути преди края на редовното време домакините възстановиха равенството чрез резервата Мичи Нтело, който беше оставен непокрит в наказателното поле и с глава засече центриране отдясно - 1:1.

В оставащото време до края на мача Ботев имаше няколко добри възможности да осъществи пълен обрат, но в крайна сметка резултатът се запази непроменен и двата отбора поделиха по една точка.

Ботев (Враца) 1:1 Септември (София)

0:1 Едни Рибейро (49)

1:1 Мичи Нтело (85)

Стартови състави:

Ботев (Враца): 1. Любомир Василев, 6. Тамиму Оуру, 55. Джордже Йовичич, 88. Лазар Боянов, 3. Сейни Санянг, 21. Радослав Цонев, 8. Антоан Стоянов, 17. Хосе Гайегос, 79. Мартин Петков, 9. Даниел Генов, 19. Йоан Борносузов;

Септември (София): 21. Янко Георгиев, 23. Робин Шутен, 13. Кубрат Йонашчъ, 15. Доминик Ивкич, 3. Себастиян Уейд, 30. Матео Стаматов, 5. Йоан Бауренски, 18. Айуб Абу, 28. Стоян Стоичков, 7. Едни Рибейро, 9. Бертран Фурие.