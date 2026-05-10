Арсенал докосва титлата след драма на "Лондон Стейдиъм"

10 Май, 2026 20:36 927 0

Леандро Тросар реализира единствения гол в срещата в 83-ата минута, отмениха попадение на "чуковете" в добавеното време

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Арсенал е много близо до шампионската титла в Англия. Отборът на Микел Артета спечели лондонското дерби с Уест Хам с 1:0 на "Лондон Стейдиъм". Единственото попадение реализира Леандро Тросар в 83-ата минута. През първата част гостите удариха греда и имаха други положения, но след почивката "чуковете" стигнаха до някои възможности, а Матеуш Фернандеш пропусна голям шанс. В добавеното време попадение на резервата Калъм Уилсън бе отменено заради нарушение срещу Рая.

Така "артилеристите" отново увеличиха аванса си на пет точки пред Манчестър Сити, който е с мач по-малко. Днешният двубой изглеждаше като най-трудният за "топчиите" до края на сезона в първенството, тъй като на тима му остават домакинство на изпадналия Бърнли и гостуване на Кристъл Палас, който няма за какво да играе в Премиър лийг и ще се коцентрира върху финала в Лигата на конференциите. Загубата означава, че Уест Хам остава в зоната на изпадащите и на точка зад Тотнъм, а "топчиите" могат да увеличат преднината си, ако утре вземат точки в домакинството си на Лийдс.

Очаквано "артилеристите" поеха контрола върху случващото се на терена от самото начало и започна да атакува. Домакините бяха по-прибрани и играеха с топката по-рядко, но не стояха в изчаквателна позиция, а опитваха да атакуват при всяка открила се възможност. Сака пробва удар в петата минута, но не затрудни вратаря.

Малко по-късно великолепно подаване на Тросар изведе Калафиори зад защитата. Италианецът не завърши по възможно най-добрия начин и Мавропанос успя да отклони топката. При последвалия ъглов удар кълбото като по чудо не се озова в мрежата. Защитата на "чуковете" не се справи и Тросар стреля с глава, Хермансен изби. Последва нов удар с глава на белгиеца и топката се удари в гредата преди хаосът в наказателното поле да приключи с изчистване.

Натискът на Арсенал продължи и атаките се редяха една след друга, а изстрел на Калафиори от дистанция мина покрай вратата. Домакините доста рядко играеха с топката, но в следващите минути се справяха по-добре в защита и не допуснаха опасни ситуации пред вратата си. В 22-ата минута обаче гостите бяха много близо до гол след центриране на Райс от фал. Калафиори отклони топката, която отиваше покрай Хермансен, но Мавропанос я спря малко пред голлинията. След това негов колега успя да се намеси преди Салиба да може да я насочи към мрежата.

В средата на първото полувреме Бен Уайт получи контузия, която изглеждаше сериозна. Той бе заменен от Мартин Субименди, което доведе до тактически промени и изненадващо Деклан Райс заигра като десен краен бранител. След това разместване Уест Хам започна да стои по-уверено. Диуф провали една възможност с мното неточно подаване, а блестящо обръщане и пробив на Съмървил завърши с неточен удар.

Последва период с накъсана игра и някои по-остри влизания. В края на първото полувреме "чуковете" създаха най-добрата си възможност. Уан-Бисака се пребори за една топка с Калафиори, след това я получи отново по дясното крило и центрира отлично, а Кастейянос отправи прекрасен удар с глава, но Рая отговори с блестящо спасяване. На почивката Артета напарви ново преструктуриране. Той извади Калафиори и пусна Москера, който застана отдясно на защитата, Люис-Скели бе върнат като ляв бек, а Райс се върна в центъра на терена до Субименди.

След почивката Уест Хам не позволи да бъде притиснат по начина, по който това се случи в началото на двубоя. В една ситуация дори Боуен се озова на добра позиция, но стреля слабо. Опит на Сака пък бе доста неточен. Арсенал не успяваше да намери пролуки в защитата на съперника и това доведе до нов изстрел от дистанция на Сака, а топката отново мина над вратата. Постепенно "топчиите" започнаха да увеличават натиска, но не успяваха да преодолеят сгъстената защита на домакините. Артета опита да промени нещо, като вкара в игра Йодегор и Хавертц, а терена напуснаха Езе и Субименди, който влезе като резерва през първата част.

В 69-ата минута ново центриране на Райс от фал доведе до голямо разбъркване пред вратата на Уест Хам. Топката удари влезлия малко по-рано Пабло Фелипе по ръката, но той бе легнал на тревата и нямаше как да предотврати това. Това бе причина съдията да не отсъди дузпа въпреки бурните протести на играчи на Арсенал. Секунди по-късно Райс имаше много важна намеса в защита при отлична контраатака на домакините. След един неточен удар на Гьокереш вратарят на гостите трябваше да се справя с изстрел на Боуен от малък ъгъл.

Отборът на Нуно Еспирито Санто показа, че е готов да рискува и да търси победата. В 78-ата минута "чуковете" получиха невероятен шанс да поведат. Матеуш Фернандеш направи двойно с Пабло Фелипе и излезе сам срещу вратаря. Той малко се забави с удара, а Рая излезе отлично и направи блестящо спасяване с крак. Арсенал успя да задържи топката в близост до наказателното поле на съперника и в 83-ата минута Тросар отбеляза така чакания от гостите гол.


