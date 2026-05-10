Берое с ключова победа в Добрич

Берое победи Добруджа с 1:0 в двубой от 34-ия кръг на efbet Лига. Единственото попадение в срещата реализира Йесид Валбуена в 75-ата минута.

Първата интересна ситуация дойде в 14-ата минута, когато Бубакар Хане шутира от пряк свободен удар, но топката срещна тялото на Исмаел Ферер и излезе в корнер. Малко по-късно Валду Те подаде към Бубакар Хане. Офанзивният футболист отправи техничен удар в долния ляв ъгъл, но Артур Мота се справи.

В 20-ата минута Стефан Гаврилов отправи изстрел от 20 метра, но кълбото профуча над вратата на Галин Григоров.

В 47-ата минута Венцислав Керчев шутира от далечна дистанция, но опитът на капитана на тима бе твърде неточен.

В 63-ата минута Исмаел Ферер центрира от десния фланг към резервата Тижан Сона, който отправи удар, но топката попадна право в ръцете на Галин Григоров.

В 75-ата минута Исмаел Ферер изведе майсторски Марко Боргнино, който не действа егоистично и пусна пас за Йесид Валбуена, а нападателят на празна врата прати кълбото в мрежата на домакините.

Добруджа отговори със страхотна възможност. Ивайло Михайлов засече с глава центриране от корнер, но кълбото не намери целта. В 92-ата минута Вашко Оливейра опита центриране, което летеше много опасно към вратата, но топката премина на сантиметри от горната греда.

ДОБРУДЖА - БЕРОЕ 0:1

0:1 Йесид Валбуена (75)

Стартови състави:

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 22. Джонатан Куеро, 72. Вашко Оливейра, 37. Венцислав Керчев, 35. Ди Матео Ловрич, 7. Антон Иванов, 88. Диого Мадаленов, 9. Валду Те, 20. Айкут Рамадан, 11. Бубакар Хане

Берое: 1. Артур Мота, 30. Сантяго Брунели, 3. Хуан Саломони, 4. Факундо Константини, 24. Стефан Гаврилов, 16. Станислав Йовков, 12. Давид Валеверде, 7. Хуан Пинеда, 8. Марко Боргнино, 11. Исмаел Ферер, 15. Факундо Аларкон