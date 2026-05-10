Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Берое с ключова победа в Добрич

Берое с ключова победа в Добрич

10 Май, 2026 21:11 561 2

  • берое-
  • добруджа-
  • футбол

Победиха Добруджа с 1:0

Берое с ключова победа в Добрич - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Берое победи Добруджа с 1:0 в двубой от 34-ия кръг на efbet Лига. Единственото попадение в срещата реализира Йесид Валбуена в 75-ата минута.

Първата интересна ситуация дойде в 14-ата минута, когато Бубакар Хане шутира от пряк свободен удар, но топката срещна тялото на Исмаел Ферер и излезе в корнер. Малко по-късно Валду Те подаде към Бубакар Хане. Офанзивният футболист отправи техничен удар в долния ляв ъгъл, но Артур Мота се справи.

В 20-ата минута Стефан Гаврилов отправи изстрел от 20 метра, но кълбото профуча над вратата на Галин Григоров.

В 47-ата минута Венцислав Керчев шутира от далечна дистанция, но опитът на капитана на тима бе твърде неточен.

В 63-ата минута Исмаел Ферер центрира от десния фланг към резервата Тижан Сона, който отправи удар, но топката попадна право в ръцете на Галин Григоров.

В 75-ата минута Исмаел Ферер изведе майсторски Марко Боргнино, който не действа егоистично и пусна пас за Йесид Валбуена, а нападателят на празна врата прати кълбото в мрежата на домакините.

Добруджа отговори със страхотна възможност. Ивайло Михайлов засече с глава центриране от корнер, но кълбото не намери целта. В 92-ата минута Вашко Оливейра опита центриране, което летеше много опасно към вратата, но топката премина на сантиметри от горната греда.

ДОБРУДЖА - БЕРОЕ 0:1

0:1 Йесид Валбуена (75)

Стартови състави:

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 22. Джонатан Куеро, 72. Вашко Оливейра, 37. Венцислав Керчев, 35. Ди Матео Ловрич, 7. Антон Иванов, 88. Диого Мадаленов, 9. Валду Те, 20. Айкут Рамадан, 11. Бубакар Хане

Берое: 1. Артур Мота, 30. Сантяго Брунели, 3. Хуан Саломони, 4. Факундо Константини, 24. Стефан Гаврилов, 16. Станислав Йовков, 12. Давид Валеверде, 7. Хуан Пинеда, 8. Марко Боргнино, 11. Исмаел Ферер, 15. Факундо Аларкон


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Файърфлай

    0 0 Отговор
    Берое бие,победа след победа,Гонзо с четвърто (незавършено) отделение не му дава лиценз.От две години били нередовни,но сега,когато видяха ,че отбора няма да "го изпаднат" му извадиха правна балтия.Позор ! На "Левски" с 30- те милиона към НАП как им разсрочихте дълга.И ето,отборът се съвзе,стана шампион.Вън неграмотниците от всякакви управленски постове ! Искрено съм възмутен !

    Коментиран от #2

    21:21 10.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Файърфлай":

    няма мое , няма твое-всичко е Берое! поздрави от Варна , 26110 бирената фабрика-там служих малко

    21:30 10.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове