Хулио Веласкес гледа футболисти във Втора лига

10 Май, 2026 22:45 527 0

Треньорът на Левски изгледа дерби във Велико Търново

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес изгледа на живо дербито от Втора лига между Етър и Хебър (0:1).

Часове след като взе своя златен медал и вдигна титлата испанецът наблюдава Стивън Стоянчов, който е много вероятно да се завърне на стадион "Георги Аспарухов", твърди dsport.bg.

Таранът е под наем в Етър, а в Хебър играе Виктор Любенов, който също е собственост на шампионите.

Левски със сигурност се нуждае от млади български играчи, заради новото правило на БФС, което задължава клубовете да играят с един роден футболист под 23 години.

18-годишният Стоянчов има 25 мача, 11 гола и 1 асистенция за Етър. В следващите седмици Левски трябва да вземе решение за юношеския национал.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

