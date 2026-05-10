Хулио Веласкес гледа футболисти във Втора лига

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес изгледа на живо дербито от Втора лига между Етър и Хебър (0:1).

Часове след като взе своя златен медал и вдигна титлата испанецът наблюдава Стивън Стоянчов, който е много вероятно да се завърне на стадион "Георги Аспарухов", твърди dsport.bg.

Таранът е под наем в Етър, а в Хебър играе Виктор Любенов, който също е собственост на шампионите.

Левски със сигурност се нуждае от млади български играчи, заради новото правило на БФС, което задължава клубовете да играят с един роден футболист под 23 години.

18-годишният Стоянчов има 25 мача, 11 гола и 1 асистенция за Етър. В следващите седмици Левски трябва да вземе решение за юношеския национал.