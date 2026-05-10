Историческо! Мари-Луизе Ета се превърна в първата жена, спечелила мач от топ 5 първенствата на Европа

Унион (Берлин) спечели историческа победа с 3:1 като гост на Майнц 05 в мач от предпоследния 33-и кръг на Бундеслигата. Нещо невиждано досега бе сътворено в срещата между тимовете, които иначе доиграват сезона.

Причината за това е ясна – треньорската на столичани Мари-Луизе Ета се превърна в първата жена, спечелила от пейката мач от топ 5 първенствата на Европа. “Нещастието” да се окаже пък първият наставник, който е победен от представителка на нежния пoл, се падна на наставника на домакините Урс Фишер.

Успехът за възпитаните на Ета бе изкован с късни попадения – съответно на Оливър Бърк в 88-ата и Йосип Юранович в 90+1-авата минути.

Така Унион сложи край на серията си от пет поредни мача без победа и се изкачи на 12-а позиция с 36 точки. С един пункт повече е Майнц, който е на 10-а позиция.