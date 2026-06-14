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Ето така се става милионер: Патрик Бийч хвана шанса си на Мондиала

Ето така се става милионер: Патрик Бийч хвана шанса си на Мондиала

14 Юни, 2026 12:01 3 162 3

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  • австралия-
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  • кариера-
  • европа

Вратарят направи осем стабилни спасявания и буквално отказа турските нападатели, че могат да го пробият

Ето така се става милионер: Патрик Бийч хвана шанса си на Мондиала - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Футболът обича подобни истории. Един мач може да промени кариера, а едно световно първенство може да превърне неизвестен талант в играч за милиони. Точно това започва да се случва с австралийския вратар Патрик Томас Бийч. 22-годишният страж беше големият герой при сензационната победа на Австралия с 2:0 над Турция на Мондиал 2026. Макар Нестори Иранкунда и Конър Меткалф да отбелязаха головете, човекът в основата на успеха беше именно Бийч. Вратарят направи осем спасявания и буквално отказа турските нападатели, които отправиха десетки удари и доминираха във владението на топката.

Това беше поредната суха мрежа за младия страж, който само преди година дебютира професионално за Мелбърн Сити. Сега вече е титуляр за Австралия на Световно първенство и изглежда като следващия голям трансферен удар на континента.

Пътят му към върха не е случаен. Роденият на 6 август 2003 година Бийч преминава през редица академии в Австралия, играе в Северна Ирландия и Ирландия, а през 2023 година подписва с Мелбърн Сити. Истинският му пробив идва през сезон 2024/25, когато пази във всички мачове на отбора и завършва кампанията с 13 сухи мрежи, като помага на тима да спечели титлата в А-Лигата.

Следват повиквателни за младежките национални отбори, капитанската лента на Австралия до 23 години и дебют за мъжкия национален тим през ноември 2025 година. Още в първия си мач срещу Венецуела той е избран за Играч на мача въпреки поражението с 0:1.

Само няколко месеца по-късно селекционерът Тони Попович му гласува огромно доверие, избирайки го за титуляр на Световното първенство пред далеч по-опитните Матю Райън и Пол Изо. Бийч се отблагодари по най-добрия възможен начин – с осем ключови спасявания и суха мрежа срещу един от фаворитите в групата Турция.

А когато млад вратар блести на световна сцена, европейските скаути гледат внимателно. Ако Бийч продължи по същия начин срещу САЩ и Парагвай, едва ли ще остане дълго в Австралия. След подобно представяне на Мондиал 2026 интересът от Европа изглежда неизбежен.

Ето така се става милионер – с правилния момент, правилния мач и осем спасявания, които могат да променят цяла кариера.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винкело

    15 0 Отговор
    Така я. Не като онез кресльовци от "Дарик", дето току подемат да налагат някоя "звезда" - гений бил, извънземен талант бил, ама що никой не обръщал внимание. Сетих за един такъв Джошкун Теменужков - всеки ден ни занимаваха с него. После нещо се умълчаха. Сега проверих - играел в някакъв четвъртодивизионен испански селски отбор. Гений... Само с крясъци и мангизи от пишман-меринджеи не става.

    12:25 14.06.2026

  • 2 Това

    4 0 Отговор
    което явно е убягнало на автора е, че преди успеха се иска много работа и себераздаване. Момчето се е ДОКАЗАЛО, птичето накъсмета сега е кацнало на рамото му. Какво ще стане оттук нататък, ще си покаже.
    Та успеха и напредъка идват при този който го иска и се бори за него, а не е подарък.. както едва ли не автора с опитва да го изкара.

    Коментиран от #3

    14:49 14.06.2026

  • 3 Старец

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Това":

    Едно време за Англия играеха двама вратари. Рей Клеманс и Питър Шилтън. При тях беше така. На Рей господ му беше дал всичко. Реакция , ръст, усет за пласиране. Идва на тренировка да се запознае с клюките да пуши две цигари и да си ходи. Потър беше е няма такъв труженик. Тренировки до скъсване. Пост и молитва режим. И бяха винаги на едно ниво.

    15:09 14.06.2026

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