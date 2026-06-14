Хванаха крадците, задигнали екипировка от лагера на Англия в САЩ. Става въпрос за два плюшени лъва, комплект „Лего“ и няколко чифта скъпи футболни обувки. Това са вещите, които бяха откраднати от лагера на националния отбор на Англия в Канзас Сити, съобщава ДПА.



След безпроблемния подготвителен лагер във Флорида, преминал без контузии и сериозни проблеми, английският тим се сблъска с неприятна ситуация при пристигането си в тренировъчната база в Канзас Сити. Установено е, че част от екипировката на отбора липсва. Кметът на града Куинтън Лукас заяви, че местни, щатски и федерални власти работят по разследването на кражбата, извършена по време на транспортирането на оборудването на английския национален отбор, предава БТА.



По случая вече са повдигнати обвинения срещу двама мъже – Мустафа Салик и Ерфан Камал. Според прокурора на окръг Джаксън Мелиса Джонсън те са обвинени в кражба на имущество, като при доказване на вината им могат да получат до седем години затвор.



Съдебните документи показват, че сред откраднатите вещи са четири чифта футболни бутонки, пет чифта обувки, фланелки на националния отбор на Англия с автографи, официална топка от Световното първенство и чифт вратарски ръкавици. В списъка фигурират още два плюшени лъва и комплект „Лего“, пресъздаващ обувки „Найк Еър“. От Футболната асоциация на Англия съобщиха, че по-голямата част от откраднатото оборудване е била възстановена още преди първата тренировка на отбора в комплекса Swope Soccer Village.



Резервният вратар на Англия Дийн Хендерсън също потвърди, че е получил обратно екипировката си. Попитан дали бутонките и ръкавиците му са пристигнали в Канзас Сити, той отговори с усмивка: „Да, за щастие. Мисля, че бяха откраднати, но сега си ги върнах, така че всичко е наред.“

Англия стартира участието си на Мондиал 2026 в сряда срещу Хърватия. Другите съперници на „трите лъва“ в група L са Панама и Гана.

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