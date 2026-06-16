Важните новини във ФАКТИ на 16.06.2026 г.

СИГМА: Всеки гражданин вече може да провери сам къде отиват парите от обществените поръчки

В Министерския съвет днес беше представена СИГМА - публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) с помощта на изкуствен интелект. Платформата предоставя достъп до данни за 193 019 договора на обща стойност над 51 млрд. евро, сключени от 4 440 институции за периода 2020–2026 г. Достъпът е напълно безплатен, без регистрация, с лесна потребителска навигация и се намира на адрес sigma.midt.bg. Обновява се ежедневно. Разработката е осъществена за по-малко от месец от създаването на новото министерство от служители на МИДТ в сътрудничество с АОП и Информационно обслужване, без допълнителен бюджетен разход. Разработката и представянето ѝ са заедно с Министерския съвет и част от ангажимента на правителството за повишаване на прозрачността и контрола при разходването на публичните средства.

Министър Иван Василев: Над 30% от спечелените обществени поръчки са били с участието само на една фирма

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев представи новата платформа „Сигма“, която дава възможност на гражданите да проследяват как се разходват публичните средства чрез обществени поръчки. По думите му в „Още от Деня“ по БНТ основната цел на системата е да осигури прозрачност и по-ефективен граждански контрол върху разходването на държавни и общински средства.

„Представихме платформата „Сигма“ днес, за да бъде лесно и удобно на всички български граждани да видят как се харчат общите ни пари като данъкоплатци през годините, къде отиват те, как всяка една институция ги изразходва, какво си купува тя от фирмите. Коя фирма пък колко получава пари от държавни институции и общини. Защото вярвам, че прозрачността е най-доброто лекарство срещу корупцията.“, каза още Василев. Той посочи и един от най-притеснителните изводи от анализа на данните в платформата.

Мика Зайкова: Базовата депутатска заплата е 4326 евро, но тя е "капка в морето“ на фона на реалните им доходи

За разлика от останалата част на Европа, където депутатските възнаграждения се актуализират веднъж годишно, в България народните представители ги вдигат на всеки три месеца на база средна брутна работна заплата в обществения сектор. Това заяви финансовият експерт и бивш народен представител Мика Зайкова в предаването "България, Европа и светът на Фокус“ на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

Любомир Дацов: Твърденията, че дефицитът е около 7% е политическа прогноза, а не експертна

Дефицитът в момента не е извън контрол. Ние оценяваме дефицита на около 3,7% на годишна база. В зависимост от сценариите по ПВУ и различните варианти на усвояване на разходната част, максималното ниво на дефицита не би се повишило повече от 5,8%. Твърденията, че дефицитът е около 7% е политическа прогноза, а не експертна. Това заяви в интервю за Nova News финансовият експерт и член на Фискалния съвет Любомир Дацов, цитиран от novini.bg.

Агенция „Пътна инфраструктура“ : Ремонтите на магистрала „Тракия“ завършват до края на юни

Ремонтите, които сега се извършват на АМ „Тракия“ и на АМ „Хемус“ завършват до края на юни и пътуването към Черноморието през лятото ще бъде по-безопасно, удобно и спокойно. Това каза инж. Александър Тодоров, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ на работна среща с представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес, съобщават от пресцентъра на АПИ.

Софийският градски съд остави в ареста обвиняем за катастрофата на „Челопешко шосе“

Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Васил Филипов, обвинен за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ в София, съобщават от БНТ. Съдът приема, че е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието. Според мотивите събраните доказателства сочат, че двамата водачи са се движили със значително превишена скорост, като е изяснен и механизмът на настъпване на произшествието. От представената експертиза става ясно, че Васил Филипов е управлявал автомобила си със скорост не по-малко от 113 км/ч при разрешени 60 км/ч. Съдът посочва, че няма данни за гонка между автомобилите или директен сблъсък между тях, но е налице грубо нарушение на правилата за движение и пренебрегване на пътната обстановка. В мотивите се приема още, че деянието е извършено при евентуален умисъл, с оглед на значителното превишаване на скоростта в район на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт. Съдът отчита и че участъкът е бил добре познат на обвиняемия, който е бил санкциониран три пъти през 2026 г. за превишена скорост на същото място, както и общо седем пъти за нарушения на скоростните режими, което според съда сочи трайно незачитане на правилата за движение и реален риск от извършване на ново престъпление. Посочва се още, че след възпламеняването на автомобила е съществувала опасност от още по-тежки последици, като по-тежък инцидент е бил предотвратен благодарение на бързата намеса на пожарните екипи. По отношение на здравословното състояние на обвиняемия съдът приема, че той може да бъде настанен в болничното звено към затвора по време на възстановяването си, а след това – в следствения арест. Определено е първоначалното изпълнение на мярката да се осъществи в болницата към затвора. Определението подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд, като при постъпване на такива делото е насрочено за 23 юни.

Москов за директорските заплати в болниците: Нека отидем отново в социализма и да върнем щатната таблица

Да говорим за проблемите в здравеопазването през разказа за заплащането на директорите на държавни болници и като мисъл, че това може да реши вашия проблем, като пациент и моя, като лекар, е все едно да говорим за счупен автомобил, на който се чудим къде да сложим ароматизатор. Това заяви бившият здравен министър и лидер на КОД д-р Петър Москов в предаването „Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg.

Корпорация "КУБ" : Цинично звучат твърденията, че Благомир Коцев не е бил наясно с проектите ни

Корпорация „КУБ“ излезе с официална позиция след множеството въпросителни по казуса за „незаконния град” в местността „Баба Алино”, съобщават от Нова телевизия. От КУБ обвиняват кмета на Варна Благомир Коцев в манипулации и са категорични, че той е бил напълно наясно със строителството на жилищния комплекс. Също така компанията твърди, че всички нейни дейности са изцяло потвърдени с официални документи и разрешения, съгласувани с властите

Радев пред КНСБ: Работим за изсветляване на процесите в икономиката и за насърчаване на производството

Правителството работи за изсветляване на процесите в икономиката, за насърчаване на производството, заетостта и ограничаване на сивата икономика, което да повиши и данъчните постъпления в бюджета. Това заяви премиерът Румен Радев по време на работна среща с ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), която се проведе по инициатива на синдикалната организация в Министерския съвет. Министър-председателят подчерта, че правителството предприема действия за стабилизиране на държавата, но същевременно трябва спешно да се справи с натрупани през годините проблеми.

По време на разговора от КНСБ поставиха редица въпроси, свързани с държавния бюджет за 2026 година, политиката по доходите в обществения сектор, тревожните данни за спад в индустриалното производство, нерешени проблеми в сферата на енергетиката, разминавания в разпоредбите на българското законодателство в областта на труда с европейското право, натрупани с години проблеми в сферата на транспорта, земеделието и други.

От КНСБ посочиха като ключов проблем пред страната ни изоставането на трансформацията на българската икономика, която все по-малко да разчита на производството и износа на суровини, а на продукти с висока добавена стойност. Във връзка с това министър-председателят обърна внимание, че правителството работи за реална модернизация на българската икономика и открои като пример предприетите действия от Министерството на отбраната за предоговаряне на вече сключени договори, за да се добави към тях и да се разшири индустриалното сътрудничество и технологичният трансфер към България. Румен Радев подчерта, че политиката на правителството е повече български компании да станат неотменима част от веригите на доставки по всички договори, които сключва държавата.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров благодари на министър-председателя Румен Радев за добрия диалог по време на неговия президентски мандат, като подчерта, че тогава Радев е работил последователно и активно за защита на правата на работещите и на ключови сектори на българската икономика и изрази благодарност и за конструктивния диалог с правителството, започнал още от първите дни на кабинета.

В срещата участваха заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков и заместник-министърът на икономиката, иновациите и индустрията Красимир Якимов.

От страна на КНСБ в срещата взеха участие президентът Пламен Димитров, вицепрезидентите Огнян Атанасов и Тодор Капитанов, както и главният икономист и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения Любослав Костов.

Приеха на комисия правилата за избор на членове на КПК

Депутатите от Комисията по превенция и противодействие на корупцията приеха процедурните правила за избор на член на Комисията за противодействие на корупцията от парламентарната квота. За разликата от закритата от 51-вото Народно събрание, тя ще е петчленна.

Външно привика временно управляващия посолството на РСМ у нас

Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София Н.Пр Агнеза Руси Поповска беше извикана днес в МВнР във връзка с палежа на двата български автомобила, използвани от посолството ни в Скопие.

Обрат по делото срещу кмета на Лом: Съдът отмени отстраняването му от длъжност

Обрат по делото срещу кмета на Лом. Съдът в Монтана отмени решението за отстраняването на Цветан Петров, научи NOVA.

Припомняме, че дни преди парламентарните избори на 19 април в социалните мрежи беше разпространен запис, на който се твърди, че се вижда как Петров предлага по 50 евро на служители от общинското дружество „Чистота“, за да гласуват за определена политическа партия.

В края на май Районният съд в Лом постанови Цветан Петров да бъде временно отстранен от длъжност. Защитата на кмета обжалва решението, а днес Окръжният съд в Монтана го отмени.

„Естествено, че съм доволен. Винаги съм бил на страната на закона и съм доволен от решението“, заяви пред NOVA кметът на Лом Цветан Петров.

След срещата с премиера Радев: Превозвачите няма да протестират

Представители на транспортния бранш заявиха пред журналисти, че до голяма степен очакванията им са били оправдани след срещата им с министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет по-рано днес, предават от БТА.

Гълъб Донев: Паралелно с Бюджет 2026 работим и по параметрите за 2027 г.

Основното, върху което работи Министерството на финансите в момента, са параметрите на Бюджет 2026. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев, като подчерта, че се търсят реалистични числа и мерки, които да отразяват действителното състояние на публичните финанси.

Тежка катастрофа между Якоруда и Велинград

Жена почина, а други петима души са ранени при тежка катастрофа на пътя между Якоруда и Велинград. По първоначална информация са се ударили лек автомобил и микробус.

Експерти сканираха с дрон незаконния град до Варна

Експерти от Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет направиха пълно лазерно сканиране с дрон на незаконния град в местността „Баба Алино“ край Варна. Данните ще покажат параметрите на застрояването и как е променена територията там. Районът беше заснет в 3D модел с точност до 2–3 сантиметра. Изследването обхваща площ от около 500 декара, съобщава БНТ.

Мартин Димитров: Криза с бюджета имаше 1997 г., сега няма такава и ситуацията е напълно решима

Истинска криза с бюджета на страната е имало 1997 година, докато сега ситуацията е напълно решима, като приказките за лошото състояние на публичните финанси се използват, за да се взимат големи дългове без никаква обосновка. Това коментира Мартин Димитров от „Демократична България“, който говори в кулоарите на парламента, след като Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро до приемането на редовен бюджет за тази година.

Окончателно: Евродепутатът Никола Минчев запази имунитета си

Депутатите от Европейския парламент гласуваха за снемане на имунитета на ветерана италиански консерватор Фулвио Мартушиело, което дава възможност на белгийските прокурори да продължат разследването си за лобистки дейности, свързани с китайския телекомуникационен гигант Huawei.

Асен Василев след решението за нов дълг: Няма никакви разчети! Скандално е

Скандално е Комисията по бюджет и финанси да гласува поправка в удължителния закон за вдигане на тавана на новия дълг с до 3,8 млрд. евро без предоставени разчети от Министерството на финансите, които да покажат колко нов дълг реално е необходим. Това стана известно от думите на Асен Василев от „Продължаваме промяната“, който говори в кулоарите на парламента, след като бюджетната комисия одобри на второ четене вдигането на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет.

Митрополит Арсений за украинските свещеници и бежанци: Църквата е дом за наранените. Пристан за гонените от ужасите на войната

Сливенският митрополит Арсений защити служението на украински православни свещеници в храмове на територията на епархията и отхвърли твърденията за промяна на богослужебната практика и статута на храмовете.

Инфлуенсърът Стоян Колев е арестуван след сигнал за оръжие от люка на автомобил и положителен тест за кокаин (ВИДЕО)

Задържаха известния в социалните мрежи Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала „Тракия“, след като дал положителен полеви тест за наркотици. Сигнал е подаден от случаен гражданин на телефон 112. Според информацията от люка на движещ се автомобил се показвало автоматично оръжие.

България е сред страните с най-добро качество на водите за къпане в ЕС

През 2025 г. 85% от водите за къпане в Европа са с отлични условия – най-стриктния стандарт за качество в ЕС. Данните са оповестени в публикувания днес от Комисията годишен доклад за състоянието на водите за къпане. 96% от всички места за къпане в ЕС, които са обект на мониторинг, отговарят на минималните стандарти за качество, а само 1,5% са оценени като „лоши“.

Петър Волгин пред ЕП: Кая Калас пилее парите на европейците

„За да се стигне до мирното споразумение между САЩ и Иран големи усилия положиха… Китай, Пакистан и Катар. И аз се питам къде е Европейският съюз, къде е Европейската служба за външна дейност? Европейските граждани плащаме 1 милиард евро годишно на тази служба а се оказва, че основната ѝ дейност, а именно постигането на мир, я вършат държави извън Европейския съюз.“

Калоян Методиев за СИГМА: PR димка! Тук няма ревизия или реформа в обществените поръчки. Няма борба с олигархията!

Искам да поздравя кабинета. Преди малко премиерът представи система за контрол на обществените поръчки чрез система със съкратено име СИГМА. За периода от 2020-2026 г. Според него това е част от поетите ангажименти за повече прозрачност в управлението и ограничаване на възможностите за неправомерно влияние върху държавните ресурси от олигархията.

СО: Giro d'Italia превърна София и България в световна туристическа сензация

Българските етапи на Giro d'Italia са генерирали над 28,1 милиона взаимодействия в социалните мрежи и близо 27 милиона гледания на съдържание в официалните канали на състезанието. Това показва официалният доклад за медийния мониторинг и дигиталния отзвук на събитието, изработен от технологичната компания Sensika Technologies. Данните отчитат безпрецедентен успех в позиционирането на България и София като модерни, вълнуващи и атрактивни туристически дестинации.