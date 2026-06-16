Южнокорейските национали вдигнаха медиен щит след скандал с Хюн-мин Сон

Вълна от недоволство заля лагера на националния отбор на Южна Корея по футбол, след като играчите взеха безпрецедентното решение да бойкотират медиите по време на Световното първенство. Причината – скандални подмятания и неуважителни шеги, отправени към нападателя Хюн-мин Сон по време на тренировка в Гуадалахара.

На 7 юни социалните мрежи бяха залети с видеоклипове, в които се вижда как журналисти се присмиват на освобождаването на Сон от задължителната военна служба – тема, която в Южна Корея е изключително чувствителна. Това предизвика буря от възмущение сред феновете и самите футболисти.

След драматичната победа с 2:1 над Чехия, нападателят на Лос Анджелис отказа да даде каквито и да било изявления пред медиите. Впоследствие всички планирани срещи между играчите и журналистите бяха отменени, а отборът се затвори в себе си, демонстрирайки единство и солидарност със своя съотборник.

В официално изявление Корейската футболна асоциация изрази дълбоко съжаление за неуместните изказвания, направени от някои представители на медиите. „Отборът носи огромна отговорност към нацията и се стреми да оправдае доверието на феновете. Последните събития обаче нанесоха сериозен удар върху морала на играчите“, се казва в съобщението.

Впоследствие стана ясно, че Хюн-мин Сон е приел лични извинения от някои журналисти. Въпреки това, завръщането на футболистите към нормален диалог с медиите остава под въпрос. Окончателното решение ще бъде взето след вътрешни консултации в отбора.