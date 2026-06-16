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Южнокорейските национали вдигнаха медиен щит след скандал с Хюн-мин Сон

Южнокорейските национали вдигнаха медиен щит след скандал с Хюн-мин Сон

16 Юни, 2026 22:32 628 1

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Играчите на Южна Корея прекъснаха контактите с журналистите на Световното първенство след обидни коментари по адрес на звездата си

Южнокорейските национали вдигнаха медиен щит след скандал с Хюн-мин Сон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълна от недоволство заля лагера на националния отбор на Южна Корея по футбол, след като играчите взеха безпрецедентното решение да бойкотират медиите по време на Световното първенство. Причината – скандални подмятания и неуважителни шеги, отправени към нападателя Хюн-мин Сон по време на тренировка в Гуадалахара.

На 7 юни социалните мрежи бяха залети с видеоклипове, в които се вижда как журналисти се присмиват на освобождаването на Сон от задължителната военна служба – тема, която в Южна Корея е изключително чувствителна. Това предизвика буря от възмущение сред феновете и самите футболисти.

След драматичната победа с 2:1 над Чехия, нападателят на Лос Анджелис отказа да даде каквито и да било изявления пред медиите. Впоследствие всички планирани срещи между играчите и журналистите бяха отменени, а отборът се затвори в себе си, демонстрирайки единство и солидарност със своя съотборник.

В официално изявление Корейската футболна асоциация изрази дълбоко съжаление за неуместните изказвания, направени от някои представители на медиите. „Отборът носи огромна отговорност към нацията и се стреми да оправдае доверието на феновете. Последните събития обаче нанесоха сериозен удар върху морала на играчите“, се казва в съобщението.

Впоследствие стана ясно, че Хюн-мин Сон е приел лични извинения от някои журналисти. Въпреки това, завръщането на футболистите към нормален диалог с медиите остава под въпрос. Окончателното решение ще бъде взето след вътрешни консултации в отбора.


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  • 1 Чичо дядко

    0 0 Отговор
    Голяма нация, от дпс щяха да кажат аферим, от герб- евала, но ние нормалните хора само браво-така се прави!

    22:38 16.06.2026

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