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Рубен Аморим: Да бъда треньор на Милан е мечта, която нося в сърцето си

Рубен Аморим: Да бъда треньор на Милан е мечта, която нося в сърцето си

16 Юни, 2026 20:51 425 1

  • милан-
  • рубен аморим-
  • старши треньор-
  • росонерите-
  • масимилиано алегри

Португалският треньор сподели първите си впечатления след официалното си назначение начело на "росонерите"

Рубен Аморим: Да бъда треньор на Милан е мечта, която нося в сърцето си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Милан официално обяви назначаването на Рубен Аморим за старши треньор. 41-годишният португалец, известен със своята страст и тактическа прозорливост, застава начело на "росонерите" след раздялата с Масимилиано Алегри в края на май.

В първото си изявление като наставник на Милан, Аморим не скри вълнението си от новото предизвикателство. "Да бъда треньор на Милан е мечта, която нося в сърцето си през цялата си кариера," сподели той пред клубната пресслужба.

"Съзнавам напълно каква отговорност е да водиш отбор с такава богата история, световен престиж и милиони верни фенове. Приемам тази мисия с огромна гордост и нетърпение да се потопя в страстта, която движи този велик клуб напред", добави още треньорът.

Припомняме, че до началото на годината Рубен Аморим заемаше мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, но бе освободен от английския гранд. Сега португалецът е изправен пред възможността да докаже своите качества на "Сан Сиро" и да върне Милан на върха на европейския футбол.


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  • 1 Читател

    1 0 Отговор
    В Милан са си загубили акъла.Този е по зле даже от Тухел.

    20:56 16.06.2026

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