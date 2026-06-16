Рубен Аморим: Да бъда треньор на Милан е мечта, която нося в сърцето си

Милан официално обяви назначаването на Рубен Аморим за старши треньор. 41-годишният португалец, известен със своята страст и тактическа прозорливост, застава начело на "росонерите" след раздялата с Масимилиано Алегри в края на май.

В първото си изявление като наставник на Милан, Аморим не скри вълнението си от новото предизвикателство. "Да бъда треньор на Милан е мечта, която нося в сърцето си през цялата си кариера," сподели той пред клубната пресслужба.

"Съзнавам напълно каква отговорност е да водиш отбор с такава богата история, световен престиж и милиони верни фенове. Приемам тази мисия с огромна гордост и нетърпение да се потопя в страстта, която движи този велик клуб напред", добави още треньорът.

Припомняме, че до началото на годината Рубен Аморим заемаше мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, но бе освободен от английския гранд. Сега португалецът е изправен пред възможността да докаже своите качества на "Сан Сиро" и да върне Милан на върха на европейския футбол.