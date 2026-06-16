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Хорхе Валдано скочи в защита на Игор Тиаго: Футболът е суров съдник! Днес те възхваляват, а утре забравят всичко при един пропуск

Хорхе Валдано скочи в защита на Игор Тиаго: Футболът е суров съдник! Днес те възхваляват, а утре забравят всичко при един пропуск

16 Юни, 2026 22:55 701 0

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Легендарният аржентинец от Реал Мадрид призова за повече уважение към нападателя на Бразилия след вълната от критики

Хорхе Валдано скочи в защита на Игор Тиаго: Футболът е суров съдник! Днес те възхваляват, а утре забравят всичко при един пропуск - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболният свят често е безмилостен – днес си герой, утре си на прицел. Точно това изпита на гърба си бразилският нападател Игор Тиаго, който стана обект на остри нападки след равенството 1:1 между Бразилия и Мароко. Въпреки впечатляващите си изяви във Висшата лига с екипа на Брентфорд, Тиаго бе подложен на съмнения и подигравки заради пропуснати възможности в последния мач.

Хорхе Валдано, емблематичната фигура на Реал Мадрид и уважаван футболен анализатор, не остана безучастен към бурята от критики. „Футболът е суров съдник. Днес те възхваляват за головете ти, а утре забравят всичко при един пропуск. Видях как се шегуват с Игор, как поставят под въпрос уменията му. Но нека не забравяме – над 20 гола във Висшата лига не са плод на случайност или щастлива случайност. Това е резултат на класа и постоянство“, категоричен бе Валдано.

Аржентинецът изрази изненада от скоростта, с която част от феновете се обърнаха срещу Тиаго. „Сравненията и прякорите са забавни, докато не преминат границата на добрия тон. Игор Тиаго е доказал, че заслужава мястото си сред най-добрите. Висшата лига не прощава на посредствените – там оцеляват само истинските таланти“, подчерта Валдано.

Валдано предупреди, че ако бразилският национален отбор не подобри представянето си, Игор Тиаго няма да е единственият подложен на натиск. „Феновете са взискателни и емоционални. Ако резултатите не се подобрят, недоволството ще се засили. Но нека не забравяме – футболът е игра на възходи и падения, а истинските шампиони се познават в трудните моменти“, завърши легендата.


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