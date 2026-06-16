Сватба в ЦСКА: Андрей Йорданов и Мануела сключиха брак на романтична церемония

Един от играчите на ЦСКА – Андрей Йорданов, официално се врече във вечна вярност на своята дългогодишна половинка Мануела. Само броени дни преди заминаването на тима за подготвителния лагер в Австрия, талантливият защитник каза съдбовното "да" на красивата си избраница.

Тържествената церемония бе озарена от присъствието на най-скъпия гост – малкият син на младоженците, който се появи на бял свят в края на миналата година. С усмивки и радостни сълзи, Андрей и Мануела отпразнуваха не само своята любов, но и сплотеното си семейство, което вече е напълно завършено.

Двойката споделя живота си рамо до рамо вече около шест години, но едва сега реши да узакони връзката си. След дългоочакваното решение, двамата се впуснаха в ново приключение, изпълнено с надежди, мечти и обещания за бъдещето.

Докато феновете на ЦСКА очакват с нетърпение предстоящите мачове, Андрей Йорданов вече отбеляза най-важния гол в личния си живот. Сватбата с Мануела бележи началото на нова страница, изпълнена с любов, хармония и семейно щастие.