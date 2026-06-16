Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Сватба в ЦСКА: Андрей Йорданов и Мануела сключиха брак на романтична церемония

Сватба в ЦСКА: Андрей Йорданов и Мануела сключиха брак на романтична церемония

16 Юни, 2026 23:21 739 3

  • цска-
  • андрей йорданов-
  • вечна вярност-
  • половинка-
  • мануела-
  • лагер-
  • австрия-
  • сватба

Любов, футбол и семейно щастие – защитникът на "червените" започва нов етап в живота си

Сватба в ЦСКА: Андрей Йорданов и Мануела сключиха брак на романтична церемония - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Един от играчите на ЦСКА – Андрей Йорданов, официално се врече във вечна вярност на своята дългогодишна половинка Мануела. Само броени дни преди заминаването на тима за подготвителния лагер в Австрия, талантливият защитник каза съдбовното "да" на красивата си избраница.

Тържествената церемония бе озарена от присъствието на най-скъпия гост – малкият син на младоженците, който се появи на бял свят в края на миналата година. С усмивки и радостни сълзи, Андрей и Мануела отпразнуваха не само своята любов, но и сплотеното си семейство, което вече е напълно завършено.

Двойката споделя живота си рамо до рамо вече около шест години, но едва сега реши да узакони връзката си. След дългоочакваното решение, двамата се впуснаха в ново приключение, изпълнено с надежди, мечти и обещания за бъдещето.

Докато феновете на ЦСКА очакват с нетърпение предстоящите мачове, Андрей Йорданов вече отбеляза най-важния гол в личния си живот. Сватбата с Мануела бележи началото на нова страница, изпълнена с любов, хармония и семейно щастие.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ние какво да правим освен да местим

    3 0 Отговор
    Днес брак, а утре развод!Трябва да се създава работа на съда и адвокатите.

    00:01 17.06.2026

  • 2 Аз ще

    2 0 Отговор
    местя.

    00:07 17.06.2026

  • 3 Браво!

    0 0 Отговор
    Живи и здрави да са и още деца да народят!

    00:26 17.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове