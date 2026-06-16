Сватба в ЦСКА: Андрей Йорданов и Мануела сключиха брак на романтична церемония

Един от играчите на ЦСКА – Андрей Йорданов, официално се врече във вечна вярност на своята дългогодишна половинка Мануела. Само броени дни преди заминаването на тима за подготвителния лагер в Австрия, талантливият защитник каза съдбовното "да" на красивата си избраница.
Тържествената церемония бе озарена от присъствието на най-скъпия гост – малкият син на младоженците, който се появи на бял свят в края на миналата година. С усмивки и радостни сълзи, Андрей и Мануела отпразнуваха не само своята любов, но и сплотеното си семейство, което вече е напълно завършено.
Двойката споделя живота си рамо до рамо вече около шест години, но едва сега реши да узакони връзката си. След дългоочакваното решение, двамата се впуснаха в ново приключение, изпълнено с надежди, мечти и обещания за бъдещето.
Докато феновете на ЦСКА очакват с нетърпение предстоящите мачове, Андрей Йорданов вече отбеляза най-важния гол в личния си живот. Сватбата с Мануела бележи началото на нова страница, изпълнена с любов, хармония и семейно щастие.
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1 И ние какво да правим освен да местим
00:01 17.06.2026
2 Аз ще
00:07 17.06.2026
3 Браво!
00:26 17.06.2026