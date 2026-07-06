Фондация "Стилиян Петров" дарява медицинска апаратура за над 100 хил. евро

Фондация "Стилиян Петров" ще дари медицинска апаратура на стойност 111 180 евро на Комплексния онкологичен център в Бургас.



Оборудването вече е поръчано, като е подбрано по предложение на лечебното заведение според най-неотложните му нужди. Дарението включва високоспециализирана система за прецизно локализиране на съмнителни тъкани при диагностика и лечение на туморни образувания, високопрецизен полуавтоматичен микротом за изготвяне на изключително тънки тъканни срезове, използван в хистопатологията и анатомичната патология, както и две високотехнологични ултразвукови системи, оборудвани с трансдюсери за онкологични изследвания, софтуер за еластография, линеарен и конвексен трансдюсер.



Новата апаратура ще подпомогне по-прецизната диагностика и лечението на онкологични заболявания, като подобри възможностите на лечебното заведение и качеството на грижата за пациентите.

Дарението за Комплексния онкологичен център в Бургас е част от благотворителната инициатива, която Стилиян Петров обеща след вдъхновяващия "Мач на надеждата", проведен в морския град преди месец.