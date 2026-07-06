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Българските волейболистки до 18г. с четвърта победа на европейското в Литва

Българските волейболистки до 18г. с четвърта победа на европейското в Литва

6 Юли, 2026 18:56 560 0

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Тимът, воден от селекционера Атанас Петров, се наложи над Финландия

Българските волейболистки до 18г. с четвърта победа на европейското в Литва - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Женският национален отбор по волейбол на България до 18 години записа четвъртата си победа на Европейското първенство в Литва. Тимът, воден от селекционера Атанас Петров, се наложи над Финландия с 3:1 (25:17, 25:9, 23:25, 25:23) и затвърди отличното си представяне в турнира.

По-малко от 24 часа след успеха срещу домакина Литва младите „лъвици“ отново демонстрираха висока класа и контролираха развитието на двубоя срещу скандинавския съперник.

България започна убедително първия гейм и бързо поведе със 7:2. Финландия успя да се възползва от кратко колебание в играта ни и обърна резултата до 10:8, но след прекъсването момичетата на Атанас Петров реагираха по отличен начин. Националките реализираха серия от пет поредни точки, върнаха инициативата в свои ръце и без затруднения затвориха гейма при 25:17. Особено впечатляващо бе представянето на начален удар, откъдето България реализира пет директни точки.

Втората част премина изцяло под диктовката на българския тим. Отличната игра във всички елементи не остави никакви шансове на Финландия, а категоричното 25:9 красноречиво отрази превъзходството на „лъвиците“.

В третия гейм България допусна повече непредизвикани грешки, което позволи на съперника да остане в мача. Финландките се възползваха от колебанията и намалиха изоставането си след 25:23.

Въпреки загубения гейм, националките ни бързо възстановиха концентрацията си. Четвъртата част премина равностойно, но в най-важните моменти българките показаха повече спокойствие и качество в решаващите разигравания, за да затворят мача с 25:23 и да заслужат четвъртия си успех в турнира.

Най-резултатна за България бе Катерина Попова със 17 точки. Отличен двубой изигра и Антония Станиславова, която завърши с 12 точки, включително впечатляващите шест аса и две точкови блокади.

След пет изиграни срещи България е начело във временното класиране на група B с актив от четири победи, една загуба и 13 точки, преди двубоя между Германия и Франция. Следващото предизвикателство пред отбора на Атанас Петров е утре от 20:00 часа, когато България ще се изправи срещу Франция в последния си мач от груповата фаза.


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