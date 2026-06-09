Израел и Иран обявиха вчера, че прекратяват бойните действия след призива на американския президент Доналд Тръмп, който подкани двете страни да „спрат да стрелят“, въпреки че Техеран заяви, че ще възобнови ударите си, ако Израел продължи да извършва атаки срещу проиранското шиитско въоръжено движение "Хизбула" в Ливан, пише БТА.

Поредицата от атаки между Израел и Иран през изминалите два дни бележи най-острата конфронтация между двете страни от началото на примирието през април, което заплашва да провали усилията на Тръмп да постигне трайно споразумение с Техеран и същевременно обтяга отношенията между Вашингтон и Йерусалим. Именно разнопосочните цели на САЩ и Израел, както и все по-отслабената позиция на американския президент в Близкия изток са водещи теми в западни издания днес.

Великобритания

„Кой се разпорежда? Тръмп и Нетаняху влязоха в конфликт заради разнопосочните си цели във войната в Близкия изток“ извежда в заглавие британското издание „Файненшъл таймс“.

Израел обърква плановете на Доналд Тръмп относно Иран, посочва в уводната си статия „Икономист“. За близо 12 часа на 7 юни бойните действия между Израел и Иран се разразиха, след като двете страни си размениха удари с ракети. Настъпи напрегнато затишие, след като Доналд Тръмп настоя, по-скоро неубедително, че „и двете страни, както и Израел, така и Иран, се стремят да постигнат незабавно ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОГЪНЯ!“. Американският президент не желае войната да бъде възобновена предвид факта, че САЩ и Израел воюваха заедно срещу Иран в продължение на 40 дни, което доведе до продължаващата блокада на Ормузкия проток и до скока на световните цени на енергията.

Всичко това поставя Тръмп пред дилема. Той вече се опита, но не успя да наложи примирие на Израел – както в Ливан, така и в Иран. Той извади Йерусалим от преговорите с Техеран, които се водят с посредничеството на Пакистан и други страни, но тактиката да изостави военния си съюзник не проработи. След последната атака на Иран президентът заяви, че Нетаняху няма да има друг избор, освен да приеме всяка сделка, която той сключи с Иран: „Аз се разпореждам, а не той“, изтъкна Тръмп пред „Файненшъл таймс“. И все пак Нетаняху продължи да стреля.

Германия

Тръмп се намира в най-слабата си позиция – нарушаването на примирието от Израел и Иран показва как положението се изплъзва от контрола на Тръмп, извежда в уводната си статия германският вестник „Франкфуртер алгемайне цайтунг“.

И преди американски президенти са допускали грешки в Близкия изток, но начинът, по който ситуацията се изплъзва от контрола на Тръмп е рядко явление. Вчера той трябваше публично да призовава съюзника си и партньора си в преговорите да прекратят взаимния обстрел. Изглежда, че Тръмп няма пълен контрол над Нетаняху, както твърди самият той, а иранците отново се чувстват достатъчно силни, за да преминат в настъпление със сенчестите си армии.

Дори и с нарушаването на примирието обаче статуквото не се е променило – Нетаняху желае да обезвреди заплахата, идваща от Иран през „Хизбула“, а иранският режим иска да оцелее и да запази регионалните си лостове за влияние. Тръмп от своя страна желае да сложи край на войната, колкото се може по-бързо. Колкото и парадоксално да изглежда за една световна сила, в момента той се намира в най-слабата позиция. По вътрешнополитически причини той не може да наложи целите си с пълна военна мощ и бърза да се справи с всичко преди изборите за Конгреса. Отново се вижда какво може да се постигне срещу Америка с асиметрична война, заключава германският вестник.

САЩ

„Тръмп желае да се разпорежда, но в Иран той постоянно се сблъсква с пределите на възможностите си“, извежда в заглавие „Ню Йорк таймс“. Президентът Тръмп се бори със своя собствена криза в Близкия изток, пред която се изправиха и негови предшественици и която той самият обеща да избегне. Политическата кариера на президента Тръмп се характеризираше с демонстрации на превъзходство и контрол, но в Близкия изток той се изправя пред продължителна криза, която осуетява тези негови стремежи.

Тръмп с мъка се опита да ограничи ударите на Нетаняху срещу Иран, а отстъпката в телефонния разговор, който американският президент проведе с израелския премиер, показва отслабващия му контрол във военните действия, коментира „Уолстрийт джърнъл“. Докато Бенямин Нетаняху обмисляше как да отговори на вълните от ирански атаки с ракети, президентът Тръмп се обади с едно послание „Не атакувайте“. Когато обаче стана ясно, че израелският лидер не би се поколебал да атакува директно, Тръмп промени тона си. „Въздържайте се и не позволявайте ситуацията да ескалира“, призова американският президент според представители от неговото обкръжение.

Тръмп се надяваше да овладее ескалацията на конфликта, за да не може той да попречи на сключването на мирно споразумение с Техеран. Усилията му да възпре ответните удари на Израел извеждат на преден план трудностите, които са налице, когато приоритетите на Израел и САЩ рязко се разграничават, най-вече по отношение на Ливан.

Франция

Доналд Тръмп се опитва да спаси мирните преговори с Иран, гласи уводната статия на френския вестник „Фигаро“. Сто дни след началото на конфликта американският президент вижда, че и без това крехкото примирие отново е изложено на риск да прерасне в нова мащабна регионална война, след като Иран и Израел си размениха преки удари.

Съществува опасност войната да бъде възобновена в Близкия изток. Никога преди примирието, което е в сила от 8 април, не е било толкова застрашено от цялостно прекъсване предвид директните атаки между Израел и Иран за пръв път от месец.