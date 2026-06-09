Ясно е състоянието на Неймар преди Световното първенство

Бразилската футболна конфедерация съобщи, че възстановяването на Неймар протича по план и състоянието му се подобрява само дни преди началото на Световното първенство в Северна Америка. На 21 май от лагера на „селесао“ обявиха, че 34-годишният нападател на Сантос има подуване в десния прасец.

От федерацията разкриха, че футболистът е преминал ядрено-магнитен резонанс в понеделник, а резултатите са показали положително развитие на лечението и възстановяване според очакваните медицински показатели.

„Неймар мина през ядрено-магнитен резонанс в понеделник и тестовете показаха добро развитие в лечението му с очакваните параметри. Той ще следва възстановителния процес, планиран от медицинската комисия на бразилския национален отбор“, се казва в официалното съобщение.

На предстоящото Световно първенство Бразилия е в група „С“ заедно с Мароко, Хаити и Шотландия. Петкратните световни шампиони започват участието си срещу африканския първенец Мароко на 14 юни от 01:00 часа българско време в Ийст Ръдърфорд, щата Ню Джърси.