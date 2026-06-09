Франция надви Северна Ирландия с хеттрик на Олисе

Франция постигна убедителна победа с 3:1 над Северна Ирландия в последната си проверка преди Мондиал 2026. Двубоят се игра на стадион „Пиер Мороа“.

Големият герой на вечерта бе крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе, който вкара и трите попадения за домакините. Той откри резултата в 43-ата минута, удвои в 49-ата, а в 75-ата оформи хеттрик, след асистенция от Мало Густо.

Северна Ирландия върна един гол чрез Патрик Кели в 64-ата минута, след подаване на Шей Чарлз, но това не бе достатъчно за нещо повече.

Олисе прави изключителен сезон на клубно ниво, като завършва с 22 гола и 31 асистенции във всички турнири и вече е сред ключовите фигури в състава на Франция.

На Световното първенство Франция ще бъде в група I заедно със Сенегал, Ирак и Норвегия.