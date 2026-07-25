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Байерн следи сензацията на Аякс Джорел Хато

Байерн следи сензацията на Аякс Джорел Хато

25 Юли, 2026 12:57 462 0

  • байерн мюнхен-
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Клубът продължава да търси дългосрочен партньор на Дайо Упамекано

Байерн следи сензацията на Аякс Джорел Хато - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Байерн (Мюнхен) е възобновил интереса си към защитника на Аякс Джорел Хато (вляво), съобщава германският Bild. 19-годишният нидерландски национал е сред основните цели на баварците за подсилване на отбраната, след като клубът продължава да търси дългосрочен партньор на Дайо Упамекано.

Според информацията представители на Байерн вече са провели нови разговори с ръководството на Аякс. Амстердамският клуб оценява футболиста на около 45 милиона евро и не възнамерява да намалява цената му.

Освен Байерн, към Хато продължават да проявяват интерес Арсенал и Челси, което може да доведе до сериозна трансферна битка до края на летния прозорец.


Германия
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