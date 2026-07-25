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Манчестър Сити подготвя нов договор за Родри

Манчестър Сити подготвя нов договор за Родри

25 Юли, 2026 14:18 555 0

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Новият контракт ще направи испанеца един от най-добре платените играчи в тима

Манчестър Сити подготвя нов договор за Родри - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ръководството на Манчестър Сити е започнало преговори с Родри за подписването на нов дългосрочен договор, съобщава The Athletic. Испанският национал остава една от най-важните фигури в състава на Пеп Гуардиола, а клубът иска да сложи край на спекулациите, свързващи халфа с Реал Мадрид.

Новият контракт ще направи Родри един от най-добре платените играчи в отбора и ще го задържи на "Етихад" поне до лятото на 2031 година. Очаква се преговорите да приключат още преди началото на новия сезон във Висшата лига.


Великобритания
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