Манчестър Сити подготвя нов договор за Родри

Ръководството на Манчестър Сити е започнало преговори с Родри за подписването на нов дългосрочен договор, съобщава The Athletic. Испанският национал остава една от най-важните фигури в състава на Пеп Гуардиола, а клубът иска да сложи край на спекулациите, свързващи халфа с Реал Мадрид.

Новият контракт ще направи Родри един от най-добре платените играчи в отбора и ще го задържи на "Етихад" поне до лятото на 2031 година. Очаква се преговорите да приключат още преди началото на новия сезон във Висшата лига.