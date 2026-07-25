Милан „върза“ две от най-големите си надежди с дълги договори

Италианският гранд Милан официално поднови договорите на двама от най-перспективните си млади футболисти. Нападателят Франческо Камарда и полузащитникът Кристиан Комото подписаха нови контракти с клуба до лятото на 2031 година, като в споразуменията е включена и опция за удължаване с още един сезон, съобщава БТА, позовавайки се на информация от „росонерите“.

И двамата 18-годишни футболисти са продукт на прочутата академия на Милан и се смятат за едни от най-обещаващите таланти в клуба.

През това лято Камарда се завърна на „Сан Сиро“ след период под наем в Лече, докато Комото прекара миналия сезон в състава на Специя, където също игра като преотстъпен.

Милан гледа към новия сезон с амбиции за по-добро представяне, след като през миналата кампания завърши на пето място в Серия А. През новия сезон седемкратният европейски клубен шампион ще бъде воден от треньора Рубен Аморим (на снимката).