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Статистиката поставя Хамилтън сред големите фаворити в Унгария

Статистиката поставя Хамилтън сред големите фаворити в Унгария

25 Юли, 2026 12:30 475 0

  • хамилтън-
  • ферари-
  • унгария-
  • хунгароринг-
  • ред бул-
  • мерцедес

Очакванията са квалификацията да бъде оспорвана заради минималните разлики между Мерцедес, Ферари, Макларън и Ред Бул

Статистиката поставя Хамилтън сред големите фаворити в Унгария - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Унгария приема 41-вото издание на Гран при от Формула 1, а статистиката отново насочва вниманието към Люис Хамилтън. Пилотът на Ферари е най-успешният състезател на „Хунгароринг“ с осем победи, девет полпозишъна и общо 12 качвания на подиума.

Състезанието ще се проведе в неделя на традиционните 70 обиколки по трасето с дължина 4.381 километра. Миналогодишната победа беше за Ландо Норис, а рекордът за най-бърза обиколка в квалификацията все още принадлежи на Хамилтън.

През настоящия сезон лидер в шампионата е младият Кими Антонели, който вече има шест победи, докато Мерцедес води при конструкторите. Очакванията са квалификацията в събота да бъде изключително оспорвана заради минималните разлики между Мерцедес, Ферари, Макларън и Ред Бул, предава Reuters.


Унгария
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