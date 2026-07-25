Статистиката поставя Хамилтън сред големите фаворити в Унгария

Унгария приема 41-вото издание на Гран при от Формула 1, а статистиката отново насочва вниманието към Люис Хамилтън. Пилотът на Ферари е най-успешният състезател на „Хунгароринг“ с осем победи, девет полпозишъна и общо 12 качвания на подиума.



Състезанието ще се проведе в неделя на традиционните 70 обиколки по трасето с дължина 4.381 километра. Миналогодишната победа беше за Ландо Норис, а рекордът за най-бърза обиколка в квалификацията все още принадлежи на Хамилтън.

През настоящия сезон лидер в шампионата е младият Кими Антонели, който вече има шест победи, докато Мерцедес води при конструкторите. Очакванията са квалификацията в събота да бъде изключително оспорвана заради минималните разлики между Мерцедес, Ферари, Макларън и Ред Бул, предава Reuters.