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Интер постигна договорка с Аталанта за Джорджо Скалвини

Интер постигна договорка с Аталанта за Джорджо Скалвини

25 Юли, 2026 12:01 529 0

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Сделката е на стойност около 55 милиона евро

Интер постигна договорка с Аталанта за Джорджо Скалвини - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Интер е на крачка от един от най-значимите трансфери в Серия "А" това лято. Според италианските издания La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport "нерадзурите" са постигнали принципно споразумение с Аталанта за привличането на национала Джорджо Скалвини. Сделката е на стойност около 55 милиона евро плюс бонуси и се очаква да бъде финализирана след медицинските прегледи. 22-годишният централен защитник е сред най-високо оценяваните млади бранители в Европа и беше желан още от Манчестър Юнайтед и Нюкасъл.

С привличането му Интер цели да подмлади защитната си линия след напускането на няколко опитни футболисти. Очаква се Скалвини да бъде основна фигура в проекта на Кристиан Киву.


Италия
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