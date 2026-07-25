Интер постигна договорка с Аталанта за Джорджо Скалвини

Интер е на крачка от един от най-значимите трансфери в Серия "А" това лято. Според италианските издания La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport "нерадзурите" са постигнали принципно споразумение с Аталанта за привличането на национала Джорджо Скалвини. Сделката е на стойност около 55 милиона евро плюс бонуси и се очаква да бъде финализирана след медицинските прегледи. 22-годишният централен защитник е сред най-високо оценяваните млади бранители в Европа и беше желан още от Манчестър Юнайтед и Нюкасъл.

С привличането му Интер цели да подмлади защитната си линия след напускането на няколко опитни футболисти. Очаква се Скалвини да бъде основна фигура в проекта на Кристиан Киву.