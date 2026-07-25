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Салах може да се събере отново с Дарвин Нунес в Саудитска Арабия

Салах може да се събере отново с Дарвин Нунес в Саудитска Арабия

25 Юли, 2026 13:50 374 0

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Ал-Хилал продължава да привлича големи имена и след трансфера на Крисенсио Съмървил

Салах може да се събере отново с Дарвин Нунес в Саудитска Арабия - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Саудитският Ал-Хилал следи ситуацията около Мохамед Салах и Дарвин Нунес, като клубът има амбиция да изгради още по-звезден състав, съобщава Goal. След като привлече редица известни футболисти през последните трансферни прозорци, Ал-Хилал продължава да търси нападатели от световна класа.

Салах остава сред най-разпознаваемите футболисти в света, а бъдещето му в европейския футбол периодично поражда спекулации. Нунес също е свързван с възможно напускане на Ливърпул. Ал-Хилал продължава да привлича големи имена и след трансфера на Крисенсио Съмървил.

Според информацията саудитският клуб разглежда възможността двамата бивши съотборници от „Анфийлд“ да бъдат събрани в атака.


Саудитска Арабия
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