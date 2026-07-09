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Енцо Мареска с нов екип: Кои ще бъдат помощниците му в Манчестър Сити?

Енцо Мареска с нов екип: Кои ще бъдат помощниците му в Манчестър Сити?

9 Юли, 2026 15:18 501 0

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Италианският мениджър залага на доверени лица и познати имена в треньорския щаб на "гражданите"

Енцо Мареска с нов екип: Кои ще бъдат помощниците му в Манчестър Сити? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити официално обяви състава на новия си треньорски щаб, който ще работи рамо до рамо с наскоро назначения мениджър Енцо Мареска. Италианецът, който подписа тригодишен контракт с английския шампион, залага на изпитани сътрудници и добре познати лица от предишните си клубове.

Роберто Витиело – довереният тактик на Мареска

Сред ключовите фигури в екипа на Мареска се откроява Роберто Витиело. Двамата са работили заедно в Челси, Лестър и Парма, а сега Витиело ще продължи да бъде дясната ръка на италианския специалист и в Манчестър. Тандемът им се слави с отлична комуникация и синхрон, което обещава стабилност и последователност в работата на "гражданите".

Вили Кабайеро – легендарният вратар поема грижата за стражовете

Бившият вратар на Манчестър Сити и Челси – Вили Кабайеро, се завръща на "Етихад", но този път в нова роля. Аржентинецът, който дели съблекалня с Мареска в Малага, ще отговаря за подготовката на вратарите. Опитът и харизмата му със сигурност ще вдъхновят младите таланти под рамката.

Дани Уокър – познато лице от Академията

Дани Уокър също се присъединява към треньорския щаб на Манчестър Сити. Той вече е работил с Мареска в клубната академия, а по-късно двамата са били заедно и в Лестър, и в Челси. Уокър е известен с модерните си методи и индивидуален подход към младите футболисти – нещо, което ще бъде от ключово значение за бъдещето на "небесносините".

Силен екип за нови върхове

Със свежи идеи, сплотеност и богат опит, новият треньорски щаб на Манчестър Сити изглежда готов да изведе отбора към нови успехи.


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