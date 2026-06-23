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Джон Тери избухна: Челси пренебрегна своята икона за мениджърския пост

Джон Тери избухна: Челси пренебрегна своята икона за мениджърския пост

23 Юни, 2026 16:42 701 1

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Бившият капитан на "сините" разкритикува ръководството за избора на временен треньор

Джон Тери избухна: Челси пренебрегна своята икона за мениджърския пост - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-емблематичните футболисти в историята на Челси – Джон Тери – публично изрази огорчението си от действията на ръководството. Повод за бурната му реакция стана решението на "сините" да поверят временното управление на отбора на Калъм Макфърлайн, наставник на младежкия тим до 21 години, вместо да се доверят на доказаната клубна легенда.

В интервю пред Пиърс Морган, Тери не скри разочарованието си от факта, че не е бил дори обсъден като вариант за временен мениджър след уволнението на Енцо Мареска през януари. "Честно казано, това е почти обидно", заяви бившият капитан. "Когато клубът търси временен наставник, трудно ще намерят някой по-подготвен и отдаден на Челси от мен – било то в Академията или сред бившите играчи. Дори и само за няколко мача, бих дал всичко от себе си за отбора."

Въпреки емоционалната си реакция, Тери демонстрира и доза реализъм относно бъдещето си начело на "Челси". "Не смятам, че заслужавам да бъда дългосрочен мениджър на този етап. Челси е нещо много по-голямо от мен. Ако искам да застана начело на отбора, трябва да извървя още дълъг път и да се докажа", допълни той.

Мнението на Джон Тери бързо намери отзвук сред привържениците на "сините", които в социалните мрежи изразиха подкрепа за своя любимец. Мнозина смятат, че клубът е пропуснал златна възможност да върне духа и страстта на "Стамфорд Бридж" чрез човек, който е символ на лоялност и борбеност.


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  • 1 Читател

    1 0 Отговор
    Те много от ръководствата на отборите не разбират от футбол пример много, тях ги интересува да берат пари.

    17:06 23.06.2026

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