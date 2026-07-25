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Жертвите във Венецуела минаха 5 500 след трусовете

Жертвите във Венецуела минаха 5 500 след трусовете

25 Юли, 2026 04:26, обновена 25 Юли, 2026 04:32 383 0

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Продължава мащабната спасителна операция и разчистването на отломките в засегнатите от разрушителните трусове региони Ла Гуайра и Каракас

Жертвите във Венецуела минаха 5 500 след трусовете - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на потвърдените жертви от катастрофалното земетресение във Венецуела, което удари страната на 24 юни 2026 г., достигна 5 546 души.

Новите данни бяха оповестени официално в изявление на правителствения говорител, препредадено от световните информационни агенции и хуманитарните платформи (източник: facebook.com/nextquake).

Месец след трусовете хуманитарната ситуация остава критична. Според актуализирания доклад на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) общият брой на ранените е точно 16 740 души, сочи reliefweb.int). Спасителните екипи и доброволците продължават да разчистват тоновете отломки в търсене на оцелели или тела на загинали, тъй като десетки хиляди хора все още се водят официално за изчезнали, предаде aljazeera.com.

Хронология на бедствието

  • Двойният удар: Трагедията беше причинена от т.нар. „двоен трус“. Първият с магнитуд 7.2 по Рихтер послужи като предвестник, а едва 39 секунди по-късно последва основният унищожителен трус с магнитуд 7.5 .
  • Епицентър: Сеизмичното събитие бе локализирано в северозападната част на страната (община Вероес, щат Яракуи) и по протежение на разломната система Сан Себастиан .
  • Вторични трусове: До този момент властите са регистрирали над 1500 вторични труса, което допълнително усложнява работата на терен и влошава психическото състояние на населението.

Мащабни разрушения и икономически срив

Най-тежко засегнати са крайбрежният щат Ла Гуаира и столицата Каракас. По данни на Световната банка преките физически щети от земетресението възлизат на близо 19.6 милиарда долара, предаде euronews.com.

Над 47% от разрушенията са засегнали жилищни сгради, оставяйки близо 18 000 души напълно бездомни. Международни организации като „Лекари без граници“ (MSF) разгръщат мобилни клиники за осигуряване на питейна вода и първична медицинска помощ за хилядите бедстващи граждани по улиците и в пренаселените лагери.


Венецуела
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