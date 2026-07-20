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Елизара Янева с нов скок в световната ранглиста на WTA

Елизара Янева с нов скок в световната ранглиста на WTA

20 Юли, 2026 12:35 465 0

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  • арина сабаленка

Виктория Томова преживява труден период

Елизара Янева с нов скок в световната ранглиста на WTA - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Само на 19 години, пловдивчанката Елизара Янева постигна най-високото си класиране досега, като се изкачи до престижното 186-о място в световната тенис ранглиста на WTA към 20 юли. Този впечатляващ напредък – цели десет позиции нагоре – е резултат от силното ѝ представяне на турнира WTA 125 в Рим, където достигна до четвъртфиналите и доказа, че е сред най-обещаващите млади състезателки на планетата.

След Рим, Янева не си дава и миг почивка. Още тази вечер тя ще се впусне в битка на турнира от същата категория в Палермо, където е сред поставените състезателки – осма в схемата. В първия кръг българката ще премери сили с местната фаворитка Федерика Урджези.

Друга българска тенисистка – Росица Денчева – също блести на международната сцена. Само за седмица тийнейджърката от Плевен направи феноменален скок от 64 места и вече е под номер 349 в света. Този успех се дължи на титлата, която Денчева завоюва на турнира в Бъкъу на 12 юли – истински подвиг за младата националка.

За съжаление, Виктория Томова преживява труден период, след като загуби 25 позиции и вече заема 232-ро място в класацията. Лиа Каратанчева, от своя страна, запазва стабилно 388-ото си място.

На върха на световната ранглиста продължава да доминира Арина Сабаленка, следвана плътно от Елена Рибакина и Джесика Пегула.


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