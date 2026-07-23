Четири наши фехтовачки на финалите в Хонконг

Сензационен успех за българската фехтовка! Четири талантливи българки – Вероника Василева, Олга Храмова, Емма Нейкова и Йоана Илиева – ще премерят сили във финалите на индивидуалната сабя при жените на Световното първенство в Хонконг. В престижната надпревара участват 140 елитни състезателки от 48 държави, включително всички от топ 10 на световната ранглиста.

Йоана Илиева, която заема второто място в световната ранглиста, се класира директно за финалите, които ще се проведат в неделя. Тя ще се изправи срещу най-силните конкурентки в битка за медалите, като амбициите ѝ за отличие са напълно оправдани.

В предварителния кръг, проведен в модерния AsiaWorld-Expo в Хонконг, останалите три българки демонстрираха характер и майсторство. Вероника Василева преодоля груповата фаза с две победи и три загуби, но в елиминациите показа класа, като надделя убедително над Аакхри Аакхри от Индия (15:6) и Деспина Георгиаду от Гърция (15:9), осигурявайки си място сред най-добрите. Олга Храмова впечатли с отлична игра в групите – пет победи и само една загуба ѝ донесоха 14-о място сред всички участнички и директна квота за финалите, без да се налага да преминава през елиминации. Емма Нейкова също се представи стабилно – четири победи и две загуби в групите, а в елиминациите елиминира представителката на домакините И Чинг Лау с 15:11, което ѝ гарантира участие във финалния ден.

В турнира на шпага при мъжете конкуренцията беше ожесточена – 229 участници от 81 държави. България бе представена от Рахим Рашайда и Йордан Гълъбов. Гълъбов завърши груповата фаза с три победи и три загуби, но отпадна във втория кръг на елиминациите след оспорван двубой с Дамиан Михалак от Полша (11:15), което му отреди 129-130 място. Рахим Рашайда също се бори достойно, но след две победи и четири загуби в групите, отстъпи на Жунце Шан от Канада (11:15) и се нареди 164-ти.