Патрик Виейра – фаворит за нов селекционер на Сенегал

Сенегалската футболна федерация е в трескаво търсене на нов лидер за националния си отбор, след като наскоро освободи Папе Тиау от поста. Според информация на реномирания италиански журналист Фабрицио Романо, ръководството на федерацията е отправило сериозно предложение към Патрик Виейра – бившия капитан на Франция и уважаван треньор с богата визитка.

В момента между двете страни текат първоначални разговори, като все още няма подписано споразумение. Виейра, който за последно бе начело на Дженоа до ноември миналата година, е известен със своята тактическа грамотност и лидерски качества. Сенегал се надява именно той да вдъхне нов живот на отбора и да го изведе към нови успехи на международната сцена.

50-годишният специалист вече е натрупал сериозен опит като наставник. Освен Дженоа, Виейра е водил още отборите на Ница, Кристъл Палас и Страсбург, където остави отлични впечатления със своята работа и подход към младите таланти.

След разочароващите резултати и раздялата с Папе Тиау, сенегалската федерация е решена да заложи на доказано име, което да върне отбора на победния път.