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Леброн Джеймс държи НБА в напрежение: Решението му се отлага заради Адам Силвър

Леброн Джеймс държи НБА в напрежение: Решението му се отлага заради Адам Силвър

24 Юли, 2026 16:05 587 0

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Баскетболната суперзвезда умишлено забавя избора си, след като комисарят на лигата публично го притисна

Леброн Джеймс държи НБА в напрежение: Решението му се отлага заради Адам Силвър - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Леброн Джеймс, един от най-емблематичните играчи в историята на НБА, отново е под светлината на прожекторите, но този път не заради играта си на паркета. 41-годишният ветеран, който наскоро стана свободен агент след осем сезона с Лос Анджелис Лейкърс, все още не е разкрил къде ще продължи легендарната си кариера.

Изненадващо, причината за забавянето на решението на Леброн не е свързана с оферти или спортни амбиции, а с думите на комисаря на НБА – Адам Силвър. Миналата седмица Силвър публично призна, че лигата изчаква избора на Джеймс, тъй като той ще повлияе на телевизионния график, откриващите мачове и дори коледните двубои. Този натиск явно не се е харесал на "Краля", който, според близки до ситуацията източници, е решил да забави обявяването на бъдещия си отбор.

Въпреки че е бил на крачка от това да разкрие следващата си дестинация, Леброн е избрал да изчака още малко, като по този начин държи цялата лига в напрежение. Този ход не е случаен – Джеймс ясно показва, че няма да позволи на никого, дори на най-висшите фигури в НБА, да диктува темпото на решенията му.

Спекулациите не стихват – Филаделфия, Маями и родният Кливланд са сред най-вероятните нови пристанища за баскетболната звезда.


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