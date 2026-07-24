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Карло Анчелоти отклонил покана от Италия

Карло Анчелоти отклонил покана от Италия

24 Юли, 2026 17:14 529 1

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Легендарният треньор предпочел Бразилия, докато Малдини и екипът му продължават да търсят идеалния кандидат

Карло Анчелоти отклонил покана от Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Карло Анчелоти е отказал да поеме кормилото на италианския национален отбор. Според авторитетното бразилско издание "Ge Globo", именитият специалист е предпочел да удължи ангажимента си с националния тим на Бразилия, въпреки настойчивите опити на ръководството на Италианската футболна федерация да го върне у дома.

Новият технически директор Паоло Малдини, заедно със своя доверен съветник Леонардо, не крият разочарованието си от отказа на Анчелоти. Двамата са провели серия от разговори с него, надявайки се да го убедят да поеме "скуадра адзура". Въпреки това, Анчелоти е предпочел да остане верен на проекта си в Бразилия, където само преди няколко седмици подписа нов договор.

В опит да намерят най-добрия възможен вариант, Малдини и Леонардо са се обърнали и към Хосеп Гуардиола, който в момента е без клуб. Въпреки интереса от двете страни, финансовите изисквания на испанския специалист – годишна заплата от 20 милиона евро – се оказват сериозна пречка пред евентуалното му назначение. Италианските и испанските медии не изключват възможността преговорите да продължат, но подчертават, че сумата е твърде висока за федерацията.

"Идеалният сценарий би бил да имаме нов треньор до края на седмицата, но сме готови да изчакаме човека, който наистина отговаря на нашите изисквания. Не можем да отречем, че първо се обърнахме към Анчелоти – напълно логично е да започнем с най-добрите. Искаме наставник, който разбира и споделя философията на италианския футбол", сподели Паоло Малдини пред медиите.


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  • 1 Имате най добрия,

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    и той е Антонио Конте.Какво се чудите още?

    18:00 24.07.2026

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