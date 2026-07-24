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Ферари блести на старта в Унгария: Льоклер диктува темпото в първата тренировка

Ферари блести на старта в Унгария: Льоклер диктува темпото в първата тренировка

24 Юли, 2026 16:50 542 1

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  • хунгароринг-
  • макс верстапен-
  • ред бул-
  • люис хамилтън

Силно начало за Скудерията, изненади и размествания в подреждането на Гран при на Унгария

Ферари блести на старта в Унгария: Льоклер диктува темпото в първата тренировка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първата свободна тренировка за Гран при на Унгария във Формула 1 донесе истински фурор за феновете на Ферари. Шарл Льоклер демонстрира впечатляваща скорост и записа най-доброто време на пистата „Хунгароринг“ – 1:19.075 минути с меките гуми, с което остави конкурентите си зад гърба си.

Макс Верстапен с Ред Бул се нареди втори, изоставайки с 0,484 секунди от лидера, а Люис Хамилтън, който този уикенд също пилотира за Ферари, финишира трети, само на 0,543 секунди от върха. Динамиката между тримата обещава оспорвана битка в следващите сесии.

Исак Хаджар от Рейсинг Булс впечатли с четвърта позиция, макар и с пасив от 0,922 секунди. Джордж Ръсел с Мерцедес остана пети, а Габриел Бортолето с Ауди се нареди шести. Фредерик Вести, който замества лидера в класирането Кими Антонели, класира втория болид на Мерцедес на седмо място – достойно представяне за младия пилот.

Световният шампион Ландо Норис не успя да разгърне потенциала си и остана едва на 11-а позиция. Оскар Пиастри получи заслужена почивка, а на негово място зад волана на Макларън застана шампионът от 2024 Леонардо Форнароли, който записа 16-о време.


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  • 1 Наблюдател

    0 1 Отговор
    Най-скучното състезание за всеки изминал сезон откакто съществува. Като в Монте Карло, но там вместо влачещите се коли поне можеш да гледаш града, хълмовете и яхтите.

    18:11 24.07.2026

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