Никола Цолов завърши седми и спечели ценни точки във Формула 2 на „Хунгароринг“

Българският пилот Никола Цолов направи отлично състезание и завърши на седмо място в основната надпревара от кръга на Формула 2 за Голямата награда на Унгария, проведен на пистата „Хунгароринг“, предава Sportal.bg. Цолов потегли от 12-ата позиция, след като беше наказан с пет места на стартовата решетка заради инцидента със Себастиан Монтоя по време на съботния спринт. Стюардите прецениха, че българинът е предприел прекалено късна и оптимистична атака, довела до сблъсъка между двамата пилоти. Първоначално му беше наложено наказание от 10 секунди, което впоследствие беше преобразувано в санкция от пет места назад за основното състезание, тъй като той не завърши спринта.

На старта Куш Майни запази първата си позиция, следван от Рафаел Камара и Ноел Леон (на снимката), докато Цолов успя да си пробие път напред още в първите обиколки. Българинът избра стратегия със средно твърдите гуми, различна от тази на голяма част от преките си съперници, които стартираха със софт.

В началната фаза пилотът на Кампос напредваше постепенно, като първо изпревари Нико Вароне, а след това се справи и със Себастиан Монтоя, изкачвайки се до деветото място. Отборът му следеше внимателно развитието на стратегията, тъй като използваните гуми изискваха различен подход спрямо този на конкурентите.

Развръзката настъпи след серията от боксове на лидерите. За кратко Цолов дори оглави колоната, преди да направи своето единствено спиране в бокса в 24-ата обиколка. След завръщането си на трасето той се включи в битката за местата в челната десетка.

В заключителните обиколки българинът демонстрира силно темпо и успя да изпревари Габриеле Мини. В края на състезанието той се възползва и от проблемите на Джошуа Дюрксен, което му позволи да се изкачи до седмата позиция и да си осигури ценни точки в шампионата.

Победата в основното състезание спечели Ноел Леон, който изпревари Куш Майни и Рафаел Камара. Никола Цолов пресече финала на седмо място след впечатляващо наваксване на пет позиции спрямо стартовата си позиция.