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Аржентинският страж Емилиано Мартинес ще брани финала на Мондиал 2026 с травма

Аржентинският страж Емилиано Мартинес ще брани финала на Мондиал 2026 с травма

19 Юли, 2026 21:04 565 2

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Смелост отвъд болката: Вратарят на Аржентина не се предава пред контузията

Аржентинският страж Емилиано Мартинес ще брани финала на Мондиал 2026 с травма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят на Аржентина, Емилиано Мартинес, ще излезе на терена във финалния сблъсък на Световното първенство по футбол 2026, въпреки че все още усеща болката от счупен пръст. 33-годишният страж, който се превърна в истински символ на борбеност и отдаденост, получи неприятната травма по време на загрявката преди финала на Лига Европа между Астън Вила и Фрайбург на 20 май.

„Болката не ме напуска. Още от самото начало знаех, че ръката ще ми създаде проблеми“, споделя Мартинес пред The Sun. След консултации с водещи медицински специалисти от Англия, САЩ и други държави, стражът е изправен пред труден избор – операция, която би го извадила от игра за цялата групова фаза на Мондиала.

„Мислите ми бяха объркани, но реших да се боря. Подготовката ми беше напълно различна от тази на останалите в националния отбор. Само два дни преди първия мач не се чувствах добре, но след срещата с Египет започнах да тренирам нормално и постепенно забравих за болката“, разказва още аржентинският вратар.

Аржентинският национален отбор достигна до финала на Световното първенство, където ще се изправи срещу Испания. Дългоочакваният двубой e на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, САЩ. Началният съдийски сигнал ще прозвучи в 22:00 часа българско време.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Абе как СЕ БРАНИ финал бе❓
    От кого ще ГО БРАНИ този финал❓

    21:15 19.07.2026

  • 2 Фудбалер

    2 2 Отговор
    Поредната симулация. Той и срещу Англия се хвана за бедрото, уж че е контузен, след като поведоха. Абе хубава работа ама циг... аржентинска.

    21:25 19.07.2026

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