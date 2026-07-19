Аржентинският страж Емилиано Мартинес ще брани финала на Мондиал 2026 с травма

Вратарят на Аржентина, Емилиано Мартинес, ще излезе на терена във финалния сблъсък на Световното първенство по футбол 2026, въпреки че все още усеща болката от счупен пръст. 33-годишният страж, който се превърна в истински символ на борбеност и отдаденост, получи неприятната травма по време на загрявката преди финала на Лига Европа между Астън Вила и Фрайбург на 20 май.

„Болката не ме напуска. Още от самото начало знаех, че ръката ще ми създаде проблеми“, споделя Мартинес пред The Sun. След консултации с водещи медицински специалисти от Англия, САЩ и други държави, стражът е изправен пред труден избор – операция, която би го извадила от игра за цялата групова фаза на Мондиала.

„Мислите ми бяха объркани, но реших да се боря. Подготовката ми беше напълно различна от тази на останалите в националния отбор. Само два дни преди първия мач не се чувствах добре, но след срещата с Египет започнах да тренирам нормално и постепенно забравих за болката“, разказва още аржентинският вратар.

Аржентинският национален отбор достигна до финала на Световното първенство, където ще се изправи срещу Испания. Дългоочакваният двубой e на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, САЩ. Началният съдийски сигнал ще прозвучи в 22:00 часа българско време.